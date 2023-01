Le programme « Women Entrepreneurs Finance Initiative » (We-Fi), destiné à soutenir les PME dirigées par des femmes au Maroc, a été au menu d’une rencontre de communication organisée lundi à Rabat au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK).

Après les villes de Tanger et de Marrakech, la capitale du Royaume est la troisième étape d’une série de rencontres qui seront animées, à distance et en présentiel, par des experts nationaux et étrangers dans plusieurs régions pour présenter ce programme visant principalement à promouvoir la capacité des PME dirigées par des femmes, notamment dans le domaine du commerce électronique.

Intervenant à cette occasion, Bouchra Loudiyi de la Commission des Relations étrangères et de la Coopération au sein de la CCIS-RSK a mis en avant les avantages escomptés de ce programme pour l’amélioration des revenus des femmes entrepreneures et la promotion de la formation digitale des femmes dirigeantes d’entreprises.

De même, elle a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre dans l’accompagnement des PME pour développer leurs activités en e-commerce et augmenter ainsi leurs ventes, atteindre de nouveaux marchés et faire fructifier leurs activités commerciales, a-t-elle ajouté.

De son côté, Houssam Fathi de l’Agence Maroc PME a expliqué à l’assistance que ce programme propose des formations dans les différents métiers du digital au profit de 1.500 PME dirigées par des femmes. Ce programme, a-t-il dit, vise notamment à permettre aux femmes entrepreneures de mieux connaître, voire de maîtriser les règles de la vente en ligne, ainsi que de développer leurs compétences en matière d’utilisation des différents outils numériques.

Il a fait l’objet d’un protocole de collaboration, signé en décembre dernier à Rabat, par le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Banque mondiale, l’Agence Maroc PME et la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services.

Ledit programme a pour objectifs notamment d’inculquer aux bénéficiaires de nouvelles compétences pratiques dans divers domaines tels que le marketing et la gestion et d’offrir la possibilité de constituer son propre réseau de professionnels, outre l’opportunité de se connecter avec d’autres plate-formes de commerce nationales et internationales.

Les appels à candidatures pour la sélection des entreprises intéressées par ce projet figurent sur le portail électronique de Maroc PME (marocpme.gov.ma).

LNT avec MAP

