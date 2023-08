L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a organisé, vendredi, une cérémonie internationale pour célébrer trois millions de visiteurs à l’Exposition et au Musée international de la Sîra Annabaouia (vie du Prophète) et de la civilisation islamique, tenus actuellement à son siège à Rabat, et ce depuis leur ouverture en novembre 2022 sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tenu en partenariat avec la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas, cet important événement s’est déroulé en présence du directeur général de l’ICESCO, Salim bin Mohamed Al Malik, du secrétaire général de la Ligue, cheikh Mohamed Ibn Abdelkarim Al-Issa et du Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, ainsi que de chefs religieux, personnalités publiques, diplomates et journalistes de plusieurs pays.

La cérémonie, qui a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux via les pages et les comptes officiels de l’ICESCO, a été ponctuée par des chants religieux interprétés par des chanteurs célèbres de différents pays, ainsi que des récitals de poésie, en plus de la projection de documentaires sur l’exposition et ledit musée.

Cette célébration a également été marquée par la remise par MM. Al Malik, Abbadi et Al-Issa d’un présent symbolique au 3 millionième visiteur, en l’occurrence Mohammed Al Bichri Al Hassani.

« Cette célébration n’était pas envisagée pour nous. Nous ne pensions pas pouvoir atteindre, en si peu de temps, trois millions de visiteurs à l’Exposition et au Musée de la Sîra Annabaouia et de la civilisation islamique. Une performance qui dépasse même les plus grands musées et expositions internationales du monde », a indiqué le directeur général de l’ICESCO, dans une déclaration à la MAP.

Les visiteurs du musée ne viennent pas par curiosité ou pour s’enquérir, mais plutôt par passion et amour pour le prophète, (paix et salut sur Lui), a ajouté M. Al Malik, exprimant ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le haut patronage de l’Exposition et du Musée international de la Sîra Annabaouia, et à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan pour avoir procédé à l’inauguration de cette exposition et de ce musée, il y a environ un an.

De son côté, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a fait part de sa joie de participer à cet événement, se félicitant de la grande affluence (trois millions de visiteurs) qu’a connue l’exposition et le Musée, « en si peu de temps après leur ouverture au public ».

Cheikh Mohamed Ibn Abdelkarim Al-Issa a également souligné le choix du Royaume du Maroc comme première étape, en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite, de l’exposition et du Musée international de la Sîra Annabaouia et de la civilisation islamique, saluant dans ce sens le haut patronage de SM le Roi et l’inauguration par SAR le Prince héritier Moulay El Hassan.

Ce musée du Prophète présente la biographie du Prophète dans le contexte moderne, « ce qui a été salué par de nombreux érudits et personnalités ayant visité l’exposition », a souligné Al-Issa, notant que ce musée, à travers des documents historiques, invite tout un chacun à connaître de près et à découvrir la vie du Prophète et Ses faits, qui appellent à diffuser un message de paix, de coexistence et de respect de la différence et de la diversité.

Pour sa part, M. Abbadi a indiqué que l’Exposition et Musée internationales de la vie du Prophète et de la civilisation islamique présentent des messages éducatifs aux enfants et élèves du Royaume du Maroc, car ils s’appuient sur divers aspects de la vie du Prophète (paix et salut sur lui), à leur tête l’importance de l’éthique et de la bonne conduite.

M. Abbadi a ajouté que cette exposition et le Musée du Prophète ont mis en évidence le lien des Marocains avec le Prophète (Paix et salut sur Lui), un lien basé sur la loyauté et l’amour au fil de différentes étapes de l’histoire du Royaume, et qui a doté le Royaume du Maroc de la spécificité de son attachement « aux lumières mahommédienes ».

Depuis son inauguration officielle, le 17 novembre 2022, par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique enregistre une affluence accrue du public désireux de découvrir les différents pavillons et sections de l’exposition, qui présentent la vie du prophète et mettent en exergue les divers aspects de Sa Sira, de Ses compagnons et des membres de Sa famille, à travers des moyens qui interpellent l’esprit et la conscience.

L’exposition internationale et le musée de la Sîra du prophète et la civilisation islamique organisée au siège de l’ICESCO à Rabat est la première version itinérante des musées de la Sîrah du Prophète, basés à Médine.

L’exposition et le musée visent à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, et fondé sur le Saint Coran, la Sunna du prophète et l’histoire islamique rayonnante.

LNT avec Map

