PARTAGER Rabat : Lancement des travaux d’un centre de Formation dans la maintenance

Le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi 17 mai, au quartier Akkari à Rabat, au lancement des travaux de construction d’un Centre de Formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, imprégnant une forte impulsion aux projets et programmes de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 8 MDH, le futur Centre, qui sera érigé sur un terrain de 1.700 m2, offrira des formations professionnelles à environs 400 stagiaires par an dans des métiers de la maintenance d’équipements électrique, thermiques et de climatisation, et de matériels utilisant les énergies renouvelables.

Pour ce faire, ce projet devra disposer d’ateliers d’installation électrique, de maintenance industrielle, d’installation d’équipements sanitaires et thermiques, de froid commercial et climatisation, et d’énergies renouvelables, ainsi que des salles de cours, d’informatique et une bibliothèque.

Le Centre de Formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, qui sera réalisé dans un délai de 12 mois, est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui assurera également la gestion et l’encadrement pédagogique.

Ce nouveau projet solidaire vient ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et qui s’assignent pour principaux objectifs l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la Nation.

Lancement des travaux de construction d’un complexe d’animation artistique et culturelle à Salé

Le complexe d’animation artistique et culturelle, dont les travaux de construction ont été lancés par le Roi, jeudi au quartier Tabriquet à Salé, contribuera sans nul doute à l’émergence de nouveaux talents et au développement du sens de la création chez les jeunes, a affirmé M. Abderrahmane Saber, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Ce projet porté par la Fondation participera à la préservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique de la ville de Salé en favorisant également le partenariat entre les différents intervenants dans le secteur, notamment entre associations, a souligné M. Saber dans une déclaration à la presse.

Ce Complexe qui nécessitera des investissements de l’ordre de 16 millions de dirhams comportera plusieurs pôles dédiés au théâtre, à la musique, à la danse, aux arts graphiques et plastique, outre un club de livre, a-t-il dit.

A vocation socio-culturelle, le Complexe d’animation artistique et culturelle sera réalisé sur un terrain de 3.000 m2, dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil préfectoral et le Conseil de la ville de Salé.

LNT avec Map