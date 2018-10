PARTAGER Rabat: Inauguration du centre « Dar Al Moukawil » dédié à l’accompagnement des TPE

Le Groupe Attijariwafa Bank (AWB) a inauguré jeudi, à Rabat, un nouveau centre « Dar Al Moukawil », dédié à l’accompagnement des très petites entreprises (TPE).

Ce nouveau centre, le 6è du genre après ceux d’Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech et Fès, vise à encourager toutes initiatives d’entreprendre et contribuer à l’émergence d’un tissu performant des TPE, ce segment porteur de valeur socioéconomique et d’employabilité pour le Maroc.

S’exprimant lors de la cérémonie de l’inauguration, le Président directeur général d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, a indiqué que le soutien des TPE, qui constituent l’un des piliers du développement économique du pays, est au centre des stratégies du groupe AWB, mettant en avant la forte volonté du groupe à faire doter les différentes régions du Royaume des centres destinés au soutien et à l’accompagnement des TPE.

Les TPE représentent plus de 90% du tissu économique et constituent un des piliers du développement économique du pays, a souligné M. El kettani. Il a, de même, présenté les résultats réalisés depuis la création de la structure de « Dar Al Moukawil » en juillet 2017, tout en relevant que le bilan de cette initiative s’avère « très positif » et affiche des résultats en progression continue. Ce bilan consiste particulièrement en l’organisation de plus de 790 formations en faveur de 11.700 TPE, de 3.750 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien et de 165 séminaires externes de sensibilisation animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets.

Selon M. El Kettani, ce bilan consiste aussi en la conclusion de 102 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial, l’inscription de 1.100 personnes au statut de l’Auto-Entrepreneur pour contribuer à la formalisation des TPE et la connexion de 400.000 entrepreneurs à la plateforme Web « daralmoukawil.com », où les cours en ligne et les vidéos didactiques proposées ont été visionnés près de 460.000 fois.

Il a également présenté le lancement d’un nouveau programme exclusif de promotion de l’entrepreneuriat baptisé « Hub de l’Entrepreneuriat » dont l’objectif est d’inciter les jeunes à intégrer le monde de l’entrepreneuriat et les outiller pour y parvenir.

Ce programme vise à transformer des « non-entrepreneurs » en « entrepreneurs » à travers un cursus en 4 phases qui s’étale sur plusieurs mois, a-t-il fait savoir, notant que la première phase s’articule autour d’une formation sur l’ensemble des outils de gestion de l’entreprise afin de donner aux futurs entrepreneurs les clés d’une gouvernance saine de leurs affaires, suivie de la deuxième phase qui concerne la réalisation individualisée du business model et du business plan avec un conseiller Dar Al moukawil dédié.

Pour ce qui est de la troisième étape, il s’agit d’un accompagnement des candidats sur le terrain dans le processus de création effective de leurs entreprises, tandis que la dernière phase porte sur un mentoring sur plusieurs mois avec des points d’étape fréquents en vue de s’assurer de la bonne marche de l’entreprise et, le cas échéant, d’apporter les réajustements qui s’imposent, ajoute M.El-Kettani

Trois conventions ont été nouées pour confirmer la volonté du Groupe Attijariwafa bank et de ses partenaires de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPE. Il s’agit des conventions signées avec l’Office du développement de coopération (ODCO), la Chambre d’artisanat et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

« Dar Al mouakwil », un concept exclusif du groupe AWB, offre gratuitement aux TPE clientes et non clientes la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement, à savoir notamment des informations riches liées à l’entrepreneuriat, des conseillers dédiés, des séances de formation quotidiennes ainsi que des services de mise en relation.

LNT avec MAP