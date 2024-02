Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a exposé, jeudi à Rabat, les inflexions majeures de la politique hydrique au Maroc qui s’articulent autour d’une vision à long terme et holistique basée sur une planification, une anticipation et une adaptation s’inscrivant dans une logique d’agilité pour pouvoir agir dans l’urgence.

Animant une conférence organisée par l’École Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA) sous le thème « les nouvelles inflexions de la politique de l’eau », M. Baraka a souligné que dans un contexte marqué par des épisodes de sécheresse caractérisés par une diminution des précipitations et une tendance nette à la hausse des températures, le Maroc connaît une tendance à la baisse des ressources hydriques et par conséquent un changement de tendance de leur gestion en augmentant davantage le volume réservé à l’usage domestique par rapport à l’agriculture. Dans ce cadre, il a passé en revue les principales actions menées, conformément aux Hautes Orientations Royales pour faire face au stress hydrique, citant, entre autres, l’accélération du rythme de réalisation des barrages et l’interconnexion entre les barrages et les différents bassins, mettant l’accent sur l’importance de la collecte et l’analyse de données relatives aux ressources conventionnelles pour pouvoir élaborer des politiques mieux adaptées aux changements.

M. Baraka s’est également arrêté sur tout ce qui a trait aux ressources non conventionnelles et leur gestion intégrée notamment le grand programme pour le dessalement de l’eau et le programme de réutilisation des eaux usées en optant pour l’utilisation des énergies renouvelables pour faire baisser leur coût.

Il a en outre mis en exergue l’importance d’améliorer la gouvernance en matière de gestion de l’eau afin de répondre aux besoins et attentes de la population et pallier la défaillance en eaux qui peuvent s’accentuer dans les prochaines années, rappelant à cet égard la mise en place de la Stratégie Nationale de l’Eau, établie à l’horizon 2030.

Par ailleurs, il a insisté sur l’importance de l’économie d’eau à travers une rationalisation de l’utilisation des ressources hydriques aussi bien au niveau du secteur agricole qu’aux autres secteurs à savoir l’industrie, le tourisme et l’administration mais aussi par les citoyens.

Pour sa part, la directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz a indiqué que le thème choisi pour cette conférence se caractérise par une actualité intense et une importance vitale pour le Maroc, faisant savoir que la promotion 2024 de l’École mènera un travail collectif pour réaliser une étude de politique publique sur l’Eau et qu’il est de notre devoir à tous de relever les défis liés à l’eau, que ce soit en termes de rareté, de qualité, de gestion des ressources ou d’adaptation aux changements climatiques.

Les « nouvelles inflexions de la politique de l’eau » nécessitent une approche holistique et collaborative, impliquant des experts, des décideurs politiques, des chercheurs et des acteurs de la société civile, a-t-elle soutenu, soulignant que la crise mondiale de l’eau et la situation de sécheresse et de stress hydrique durable dans notre pays, ont régulièrement fait l’objet de rappels insistants de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de mener une réflexion approfondie et lancer des actions concertées pour assurer une gestion durable de cette ressource essentielle.

Dans ce sens, Mme Biaz a assuré que l’ENSA, en tant que carrefour de réflexion et de débat liés aux politiques publiques menées par le gouvernement, s’engage à continuer à promouvoir la contribution intellectuelle, à former des hauts cadres conscients des enjeux liés aux sujets cruciaux pour notre pays et à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour développer des solutions durables aux défis qu’affronte le Maroc.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des diplomates, des parlementaires, des hauts cadres de la fonction publique, des experts en la matière, des universitaires, des élèves et des lauréats de l’Ecole, s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférence organisé par l’ENSA dans le cadre de la célébration de ses 75 ans.

Elle a été l’occasion de dresser un bilan de la situation préoccupante que traverse le Royaume en termes de stress hydrique et de mettre l’accent sur les mesures préconisées pour relever le défi de la sécurité hydrique au Maroc.

LNT avec Map

