Portée par la Fondation Hiba, avec le soutien financier de l’Union européenne, de l’Institut Français du Maroc et du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 1ère édition du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives (ICC) promet une immersion enrichissante du 7 au 10 décembre 2023 à Rabat.

Cet événement, ouvert à tous, réunira professionnels de la culture, associations, étudiants et entrepreneurs dans le but de construire la Vision 2030 pour la structuration, la professionnalisation et le développement du secteur des Industries Culturelles et Créatives au Maroc.

Le Forum vise à positionner ce secteur comme une source de richesse et de création d’emplois, contribuant à 1% du PIB national d’ici 2030. Il aspire également à être une plateforme d’échanges et de mise en relation, à promouvoir l’entrepreneuriat culturel et à nourrir le débat national autour du secteur créatif et culturel.

L’événement se concentrera sur quatre thématiques clés : économies créatives, modèles économiques et logique de financement, accompagnement et formation, et droits d’auteur et propriété intellectuelle. Ces sujets seront abordés à travers des panels, des focus sectoriels, des groupes de travail, des toolbox « Kawaliss » et des speed meetings.

Le programme scientifique comprendra des discussions approfondies avec des panels, des focus sectoriels, des groupes de travail et des toolbox « Kawaliss ». Ces sessions seront dédiées aux professionnels, aux associations, aux curieux et aux entrepreneurs, avec la participation d’acteurs majeurs du secteur, précisent les organisateurs.

Le programme artistique mettra en avant un marché d’entrepreneurs, offrant au grand public l’opportunité de rencontrer les entrepreneurs de la première promotion du programme « Kawaliss » et d’autres spécialistes des ICC. Ils auront l’occasion d’échanger, de découvrir des produits et services, et d’explorer la diversité créative.

Le Forum s’inscrit dans le cadre du programme « Kawaliss », l’incubateur marocain des Industries culturelles et créatives de la Fondation HIBA, en partenariat avec l’Union européenne. « Kawaliss » vise à soutenir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel en renforçant les capacités des porteurs de projets dans les ICCs et en les accompagnant tout au long de la concrétisation de leurs projets à fort impact.

