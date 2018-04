PARTAGER Ce qu’on ne dit pas assez…

C’est désormais un constat implacable. Le Salon International de l’Agriculture au Maroc s’impose dans l’agenda des grands décideurs nationaux et internationaux comme un rendez-vous aux enjeux de taille. Au-devant de la scène bien entendu : le business-modèle agricole marocain. De même que l’image d’un pays qui se veut soucieux de développer son agriculture, fer de lance de son économie. Et sur les plans africain et international, le SIAM se veut aussi un espace idéal pour la promotion d’un Maroc ouvert et sans complexe sur toutes les cultures du monde. Sur un autre registre, cette grand-messe des professionnels et des acteurs de l’agriculture, suit en filigrane le programme national de développement du secteur, en l’occurrence le Plan Maroc Vert lancé en 2008, avec comme principal objectif de relever le défi de l’agriculture de demain et le pari de transformer l’agriculture du Royaume, en procédant d’une part à la modernisation de la grande agriculture, et d’autre part en mettant en place les conditions d’une inclusion solidaire de la petite agriculture.

Nouvelles méthodes de production, technologies des plus récentes, techniques d’irrigation économes, cultures à forte valeur ajoutée… autant d’axes promus par le PMV. L’ensemble des mesures identifiées dans le cadre du PMV a été accompagné par d’importants dispositifs de mobilisation des investissements publics et privés, ainsi que des accompagnements financiers inscrits dans des contrats programmes sectoriels. Cette révolution verte s’est également appliquée à transformer la petite agriculture, pilier II du Plan Maroc Vert, afin de modifier les modes d’exploitation pour une pérennisation des rendements et une sécurisation des revenus.

Grâce à l’agrégation et aux mesures d’accompagnement autant financières que techniques mises en place, la petite exploitation quitte progressivement l’agriculture de subsistance pour intégrer les circuits marchands de l’économie agricole. Ces bouleversements ont ainsi marqué une véritable rupture entre l’agriculture d’antan, à la productivité aléatoire, faiblement inclusive, et l’économie agricole d’aujourd’hui qui monte en puissance, en qualité comme en quantité et dont les produits s’imposent sur les marchés internationaux.

En effet, l’accélération du développement de l’agriculture marocaine, avec notamment près de 110 nouveaux projets couvrant les douze régions du Royaume programmés pour 2018 dans le cadre du Plan Maroc Vert, renforce ainsi le rôle du SIAM en tant que carrefour stratégique apportant sa contribution à la mise en valeur des avancées significatives et des réalisations du Plan Maroc Vert.

Autrement dit, SIAM et PMV se veulent de plus en plus deux faces de la même pièce.

H.Z