Qui est responsable de la hausse des cas de coronavirus au Maroc ?

Le Maroc connait, depuis plusieurs jours consécutifs, une hausse inquiétante des cas de coronavirus en particulier dans 4 régions : Casablanca Settat, Fès Meknès, Tanger Tétouan Al Hoceima, et Marrakech Safi.

En une semaine, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 au Royaume s’est élevé à 9495 cas positifs et 165 décès au cours de la période allant du 11 au 17 août.

Samedi 15 août le Royaume a enregistré le plus haut bilan depuis le début de l’épidémie : 1776 cas en 24H!

Si le Maroc a pris très tôt des mesures draconiennes pour limiter la propagation du Covid-19 à travers un confinement obligatoire imposé du 20 mars au 10 juin, aujourd’hui on a l’impression que tous ces efforts entrepris à la fois par le gouvernement, qui a déployé les grands moyens pour faire respecter l’état d’urgence, et par les citoyens qui ont, malgré tout, adhéré aux dispositions mises en place, n’auront au final servi à rien.

A qui incombe la responsabilité?

Jusqu’à début juin, le Maroc était cité comme un exemple dans la lutte contre la Covid-19 par la presse européenne, et salué par la communauté internationale. Les Marocains, citoyens et gouvernement, étaient fiers de la bonne gestion de cette crise sanitaire, fiers d’être les bons élèves de la classe…

Aujourd’hui, avec l’explosion des cas actifs dans notre pays, personne ne veut en endosser la responsabilité!

Les citoyens pointent du doigt la gestion hasardeuse du déconfinement, le manque de communication et la schizophrénie dans les décisions du gouvernement. Ce dernier incombe la responsabilité aux citoyens qui, selon le ministre de la santé Khalid Ait Taleb, « ne respectent pas les mesures préventives instaurées par les autorités » d’où l’augmentation du nombre de décès et des cas critiques d’infection.

Faut-il rappeler à Monsieur le ministre que plusieurs foyers de contamination sont apparus dans les lieux de travail et que ce sont ces cas qui ont accéléré la vitesse de propagation du virus?

On citera notamment l’usine de production de matériel médical et paramédical dans la zone industrielle de Aïn Sebaâ, en avril (plus de 130 cas), les usines de conditionnement et de traitement des fruits rouges à Lalla Mimouna en juin (près de 700 infections), l’unité de conserverie de sardines à Safi en juillet (plus de 600 cas), plusieurs foyers industriels à Tanger, à Berrechid… qui ont fait grimper la courbe de contamination.

Des foyers de contamination qui soulèvent plusieurs questions, sur les conditions de travail des employées dans les usines, le contrôle des autorités pour le respect des mesures de précaution nécessaires sur les lieux de travail, la responsabilité des patrons des entreprises, etc.

Et quid des contaminations du personnel hospitalier? A qui est-ce la faute?

La hausse des cas de coronavirus au Maroc est due, aussi bien au laisser-aller d’une grande partie des citoyens qui n’ont plus aussi peur du virus qu’avant et prennent de moins en moins de précautions, qu’à la prise de décisions contradictoires du gouvernement qui encourage le tourisme interne et interdit les déplacements entre les villes, contrôle et sanctionne les cafés et restaurants et non les usines et unités industrielles, décide de confiner une ville et revient sur sa décision quelques heures après, verbalise les citoyens à la sortie des plages pour non port du masque et pas les chefs d’entreprises pour non respect des mesures d’hygiène… et la liste est longue!

A la question : qui endosse la responsabilité de la hausse des cas de coronavirus au Maroc? On ne trouve pas de réponse!

C’est une patate chaude que le gouvernement refile aux citoyens et ces derniers font de même!

Mais les Marocains ont le droit de se demander pourquoi la situation épidémiologique empire alors qu’elle stagne et régresse dans d’autres pays?

Comment explique-on la hausse du nombre de morts et de cas critiques alors que le ministère de la santé avait assuré au début de l’épidémie que l’usage de la chloroquine aurait eu un effet positif sur le nombre guérisons?

Comment sommes nous passés d’un exemple à suivre à un pays banni de la liste de l’Union européenne des pays exemptés de restrictions de voyage à cause de la hausse des cas?

Les Marocains sont restés confinés 11 semaines, plus que l’Italie où le virus a fait des ravages, plus que l’Espagne et la France pour ne citer qu’eux.

Cette épreuve inédite et bouleversante fut éprouvante pour beaucoup de personnes, mais elle a été acceptée et applaudie par les citoyens qui avaient compris que c’était la seule façon, compte tenu de la fragilité du système de santé marocain, de limiter la propagation du virus.

Les citoyens ont replacé leur confiance dans le gouvernement, et ont cru dans les mesures prises par ce dernier, mais aujourd’hui cette confiance a été ébranlée par les bourdes répétitives de ce même gouvernement!

Que ce soit au niveau de la communication presque inexistante qui laisse cours à toutes sortes de rumeurs et de fake news, qu’au niveau des prises de décisions intempestives à l’instar de d’interdiction des déplacements de et vers les villes à quelques jours de l’Aid Al Adha qui avait provoqué un vent de panique au sein des marocains…

Aujourd’hui, les échanges d’accusations ne serviront à rien et ne réduiront pas la courbe d’épidémique ! L’heure est grave et des décisions sérieuses et réfléchies doivent être prises le plus tôt possible.

Asmaa Loudni