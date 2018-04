PARTAGER Qu’en est-il des affaires ?

Le SIAM est aussi un espace des affaires. Avec des journées professionnelles les 25 et 26 Avril et des journées grand public les 27, 28 et 29 Avril, le salon, en plus d’être une vitrine pour les entreprises, les coopératives agricoles et l’ensemble des acteurs du secteur, est également un espace d’opportunités de business et de rencontre d’affaires.

D’édition en édition, le SIAM s’est en effet imposé aussi comme un haut lieu économique, au cours duquel certaines entreprises réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires. Ainsi, le SIAM offre toutes les conditions nécessaires pour permettre aux exposants (entreprises, associations, coopératives…) de trouver les opportunités de nouer des connexions fructueuses et d’envergure internationale. Le SIAM, c’est aussi le moment propice pour faire des études de marché, lancer de nouveaux produits et s’informer sur les tendances du secteur, dit-on auprès des organisateurs, pour qui le Salon est également marqué par de grands évènements de lancement, qu’ils soient d’ordre institutionnel avec des signatures de conventions, d’accords ou de contrats programmes, ou commerciaux avec notamment le lancement de nouveaux produits ou packaging. “Visibilité institutionnelle, networking, coopération, partenariats, prospection, commercialisation, le SIAM propose une offre taillée sur mesure à chacun de ses exposants”, nous dit-on. Ainsi, en 2006, seules 24 coopératives ont présenté leurs produits au sein du SIAM.

Aujourd’hui, au nombre de 380, les coopératives exposent une grande diversité de produits au sein du pôle «Produits du terroir», démontrant ainsi l’importance que le salon a pris en termes de mise en valeur des produits du terroir et de visibilité pour les douze régions. ‘‘Chaque année, le pôle Produits du Terroir est l’une des plus grandes attractions du salon et draine une très importante affluence. Une occasion pour les petites coopératives de faire la promotion de leurs produits et de rencontrer de nouveaux clients. En effet, les coopératives et associations de ce pôle réalisent plus de 80% de leur chiffre d’affaires annuel durant l’évènement’’, souligne le commissaire du Salon, Jawad Chami. Il indique également que les différents pôles connaissent une dynamique commerciale importante : “Lancé au printemps 2006, le SIAM s’est positionné au fil des années comme la vitrine du secteur agricole et de ses avancées tout en étant une extraordinaire plateforme de rencontres et d’affaires pour les opérateurs du monde entier”. Et dans le même sens, il ne cesse de préciser que le Salon représente, pour les différents intervenants dans le secteur, une importante opportunité d’affaires, rappelant également que le concept du SIAM vise, en plus de la promotion de l’agriculture marocaine, à créer une dynamique commerciale autour de l’événement. Alors que dans le cas contraire, les exposants risquent de zapper le salon…tout simplement. Jusqu’à présent, on nous assure que l’on en n’est pas à ce niveau. Loin de là. Le taux de fidélisation, selon les organisateurs, est de plus de 75%.

H.Z