Les participants à la conférence sur la sécurité alimentaire arabe ont plaidé lundi, à Marrakech, en faveur de la mise en place d’un groupement entre les pays arabes à même de garantir une complémentarité dans le domaine de la production et la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.

Les intervenants à une session tenue sous le thème « Leadership, innovation et financement pour une agriculture durable », ont considéré que les pays arabes regorgent de compétences et d’importants projets et initiatives qui requièrent un accompagnement par des législations et des lois, mettant l’accent sur l’importance de la création d’agrégations agricoles regroupant les petits producteurs, et qui représentent un mécanisme de nature à contribuer à l’amélioration de leurs revenus et à assurer la durabilité de leurs productions et le développement de leurs mécanismes de production.

Lors de cette plénière, les participants ont aussi abordé la problématique de l’investissement dans la recherche scientifique dans la région, notamment dans les domaines de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, relevant que la recherche scientifique constitue l’un des piliers importants de la sécurité alimentaire et un facteur essentiel vers la voie du développement du secteur agricole.

Ils ont aussi indiqué que l’accès des agriculteurs aux crédits pour financer leurs projets à toutes les étapes de la production, contribuerait à accroître la productivité, à améliorer la compétitivité et à faire face aux changements climatiques et aux contraintes liées à la commercialisation de leurs produits.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la Fédération des conseils arabes de la recherche scientifique (FASRC), Abdelmajid Benamara, a appelé les laboratoires scientifiques à s’atteler sur la question de la sécurité alimentaire et aux sujets de recherche liés à la sécurité alimentaire et l’agriculture en général et l’utilisation de technologies modernes telles que l’intelligence artificielle dans l’irrigation en plus d’autres sujets, de nature à engendrer des résultats rapides sur le niveau de sécurité alimentaire arabe.

Dans ce cadre, il a indiqué que la FASRC a procédé au lancement d’une initiative baptisée « les alliances arabes et la recherche scientifique et l’innovation » ayant connu la participation de plus de 17 pays arabes avec près de 400 projets et 2000 chercheurs, soulignant que cette initiative augure de relations arabes multilatérales d’autant plus que les chercheurs arabes demeurent ouverts à leurs homologues issus d’autres pays.

Dans une déclaration similaire, le directeur du bureau de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO) au Royaume du Bahreïn, Hashim Suleiman Hussein, a souligné l’importance de la Conférence arabe sur la sécurité alimentaire, qui permettrait de s’enquérir des chaînes d’approvisionnement du secteur agricole et de l’industrie agroalimentaire et à l’utilisation des technologies modernes au profit des petits agriculteurs du monde arabe, ainsi qu’au rôle et à la contribution des entrepreneurs dans la transition d’une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne.

Dans ce sens, il a insisté sur la nécessité de la coordination entre les institutions de financement qui soutiennent la recherche scientifique, les universités, le secteur privé, les chambres agricoles et les investisseurs, afin de créer un environnement propice au développement du secteur agricole et l’industrie alimentaire et faire face aux défis et aux problèmes auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement arabes en matière de sécurité alimentaire, déplorant que la facture des importations annuelles dans ce domaine dépasse les 100 milliards de dollars dans le monde arabe.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette rencontre réunit des chercheurs et des experts du monde arabe qui aborderont sous des angles divers les enjeux vitaux liés à la sécurité alimentaire dans les pays arabes.

Organisée par la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et des Services du Maroc et la Ligue des chambres arabes, cette rencontre est une occasion pour comparer, analyser les expériences et explorer les différents niveaux d’expertises des pays arabes.

L’exposition organisée en parallèle à la conférence permettra aux exposants de montrer les différentes innovations et réalisations dans ce domaine.

Cinq axes composent le programme des débats à savoir « Sécurité alimentaire arabe (dimensions, défis et opportunités) », « Sécurité alimentaire arabe (état des lieux et perspectives) », « Leadership, innovation et financement pour une agriculture durable », « Sécurité alimentaire et industrie alimentaire » et « Le rôle de la technologie intelligente et verte dans l’agriculture et l’industrie alimentaire ».

LNT avec MAP

