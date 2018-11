Quatrième édition du Forum d’emploi « Handicap Maroc »

L’association « Espoir Maroc », en partenariat avec plusieurs organismes et associations, organise le 5 Décembre 2018 la quatrième édition du forum pour l’emploi des personnes en situation de handicap au Maroc.

« Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans une entreprise constitue pour nous tous, un défi pour l’égalité et un enjeu majeur pour l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques au Maroc. L’édition précédente était un véritable succès avec la participation de plus de 1 000 candidats en situation de handicap à la recherche d’emploi venu de tout le Maroc ainsi que la mobilisation de 30 entreprises et partenaires », explique l’association.

Ce rendez-vous s’articulera autour de quatre objectifs :

Mettre en relation directe des personnes en situation de handicap avec des entreprises privées ou publiques à travers des espaces emploi, formation, social et ateliers d’accompagnement

Mettre en relation directe des personnes en situation de handicap avec les responsables de promotion entrepreneuriat au Maroc

Préparer les personnes à l’emploi par le biais d’ateliers pratiques de coaching.

Leur permettre de connaitre les associations qui peuvent les aider dans leur projet de vie.

LNT avec CDP