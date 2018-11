PARTAGER Quantik, spécialiste de l’information de crédit, s’installe au Maroc

Quantik, spécialiste de l’information de crédit aux particuliers et aux entreprises (nouvelle marque sous laquelle opère aujourd’hui Dun & Bradstreet Credit Bureau) vient de lancer officiellement ses activité dans le Royaume.

Il est à noter qu’en en 2008, Bank Al Maghrib a délégué la gestion de sa centrale des risques pour minimiser les risques liés au surendettement et à l’endettement croisé dans le pays. Aujourd’hui, avant l’octroi de tout crédit, les institutions de crédit sont obligées de consulter un Credit Bureau pour avoir une visibilité sur leurs créditeurs.

Quantik est le deuxième Crédit Bureau à avoir été accrédité par BAM, dans le but d’assainir le climat des affaires et d’améliorer la notation du pays dans le «Doing Business».

Son objectif au Maroc, selon le management, est de dynamiser le secteur du credit bureau pour en faire un levier du développement des activités bancaires et aider à relancer l’industrie du crédit au Maroc.

« Avec les produits Quantik vous pouvez aller beaucoup plus loin dans vos politiques de risque et stratégies commerciales. » a déclaré Yacine Faqir, directeur général de QuantiK Maroc, aux dirigeants de l’écosystème bancaire, lors d’une conférence de presse tenue le 14 novembre à Casablanca.

Quantik place son offre au cœur de l’entreprise avec des outils technologiques innovants et une démarche centrée sur la relation client.

Le management précise que la qualité des produits d’un crédits bureau dépend des performances de son «software».

C’est dans cette optique que le centre de recherche & développement du groupe basé à Chennai en Inde a conçu SilverBlade 2. Une interface tout-en-un qui permet de générer les rapports de solvabilité (rapports qui synthétisent la capacité financière/solvabilité des emprunteurs) ainsi que les autres produits à valeur ajoutée proposés par l’enseigne. «Orientée performance, l’ergonomie de l’interface permet une lecture plus rapide et plus précise de l’information et allège les mécaniques administratives inhérentes au processus », explique le groupe.

Autre innovation phare : le QuantikScore prévu pour fin 2018. Cet outil répond à une promesse que tous les opérateurs bancaires cherchent, celle de pouvoir prédire, avec une certaine certitude, quelle est la probabilité de défaut de des clients (présent ou futur) sur une durée déterminée.

Largement adoptée dans les pays anglosaxons, notamment aux Etats-Unis, la notion du score offrira une valeur ajoutée inédite aux banques et sociétés de financements marocaines qui pourront redéfinir leur stratégie sur la base du QuantikScore.

« Le score peut être aussi capitalisé pour le département marketing et le recouvrement. » souligne M. Faqir.

A travers les différents produits qu’il propose, le groupe Quantik espère donner aux opérateurs les outils dont ils ont besoins pour faire preuve de plus d’audace dans leur stratégie de crédit.

A.L.