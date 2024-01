Oland Group, producteur national de référence des fromages fondus en triangle, des fromages à pâte pressée, des fromages en slice et du beurre vient d’obtenir une triple certification qui confirme sa démarche qualité et son engagement indéfectible en matière de sécurité et salubrité alimentaire. Food Safety System, Food Safety management System et General Principles of Food Hygiene sont les trois certifications désormais décroché par Oland Group. Ce n’est pas tout, le Groupe avait eu au préalable le label Halal pour l’ensemble de ses produits.

Ces certifications concernent le siège social et l’une unité industrielle, de 20.000 m2, qui a mobilisé un investissement de 200 millions de Dirhams pour ses 12 lignes de production, dont 6 dédiées exclusivement au fromage fondu en triangle, avec une capacité annuelle de production de 15.000 tonnes destinée au marché local et à l’export.

Soucieux de la qualité de ses produits, Oland Group avait auparavant mis en place une démarche de qualité rigoureuse qui implique son management, son usine ainsi que ses lignes de production. Cette démarche a été récemment sujette à des audits par le cabinet international QualityAustria et a abouti à trois certifications qualité, après avoir décroché quelques semaines auparavant la labélisation Halal.

La Food Safety System Certification (FSSC) 22000 est une norme qui garantit un système de management de la sécurité et la salubrité des aliments. La norme permet par ailleurs de construire un système de management capable de répondre aux exigences de la qualité et de la sécurité alimentaire. Ce n’est pas tout, la FSSC 22000 est aussi un outil qui permet l’amélioration continue des performances en matière de sécurité alimentaire grâce à un système de suivi rigoureux tout au long du processus de la production.

La certification Food Safety Management System Iso 22000 est quant à elle une approche qui permet d’assurer la sécurité alimentaire de l’approvisionnement, la manipulation des matières premières, la fabrication, la distribution et la consommation des produits finis.

La 3ème certification obtenue par Oland Group n’est autre que la General Principles of Food Hygiene (GMP)-HACCP. Cette norme permet l’utilisation de bonnes pratiques d’hygiène spécifiquement ciblées et complétées par l’approche HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Les mesures qu’implique cette norme sont multiples et vont de la manipulation appropriée des aliments à un processus de nettoyage approfondi, en passant par la prévention de la contamination croisée.

En plus de ces trois certifications qualité, Oland Group dispose désormais du label Halal pour ses différents produits. Il s’agit d’une démarche garantissant la conformité au principe de l’Islam autant des caractéristiques intrinsèques d’un produit que sa production, sa transformation, son conditionnement et ses procédures de commercialisation. La démarche de cette labellisation a été menée en perspective de renforcer les exportations notamment vers la région MEA.

Ces certifications viennent s’ajouter aux contrôles qualité systématiquement effectués à la fois au niveau des laboratoires internes de l’entreprise qu’au niveau des laboratoires externes accrédités et ceci dans toutes les lignes de production.

Avec sa démarche rigoureusement installée autant en système de management qualité qu’en site de production, Oland Group confirme la maturité de sa culture Qualité et Sécurité alimentaire ainsi que son engagement perpétuel dans une démarche holistique d’excellence.

