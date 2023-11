A l’occasion de « octobre rose », QN Maroc, a organisé un événement à Casablanca en collaboration avec l’association Dar Zhor, pour soutenir les personnes atteintes de cancer et discuter du rôle de la solidarité dans la lutte contre le cancer du sein. La PDG de QNET, Mme Malou Caluza, une survivante du cancer du sein, a souligné l’importance de l’entraide et du partage de connaissances dans cette lutte.

« L’union fait la force dans le combat contre le cancer du sein. Chez QNET, nous sommes convaincus que l’entraide et le savoir sont fondamentaux dans cette bataille. Le credo « Together We Rise » ne se réduit pas à un simple slogan ; il incarne notre engagement sans faille envers cette cause et notre volonté d’instaurer un impact positif dans la vie des personnes confrontées à cette épreuve », a déclaré Mme Malou Caluza, PDG de QNET et survivante du cancer du sein.

De son côté, Myriam Nciri, fondatrice de l’association Dar Zhor, a souligné l’importance de collaborer dans la lutte contre le cancer du sein et de promouvoir la prise de conscience, avec l’espoir que la sensibilisation et le soutien puissent aider les personnes confrontées à cette maladie.

L’événement a réuni des femmes influentes engagées dans la sensibilisation au cancer du sein et a inclus une démonstration d’auto-examen pour souligner l’importance du dépistage précoce. QNET, avec sa philosophie RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind), s’engage à sensibiliser contre le cancer du sein et à offrir des opportunités de dépistage et de soins accessibles.

Ils mettent également en avant un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour réduire les risques de cancer du sein.

AL

