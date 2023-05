Partenaire officiel du Manchester City Football Club depuis 2014, QNET a présenté, samedi 29 avril, le trophée de la saison 2021/2022 de la Premier League remporté par le club anglais.

Cet événement, organisé dans le cadre de la Manchester City Trophy Celebration, a eu lieu à l’hôtel Four Seasons Casablanca, où se sont rassemblés des amateurs de football et des supporters de Manchester City pour admirer le prestigieux trophée. L’événement a connu également la présence des médias et de personnalités distinguées, notamment Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe, en qualité d’invité d’honneur.

Créé par Asprey London, le joaillier de la Couronne, le trophée de la Premier League est fabriqué en argent massif sterling et orné de couronnes en argent doré 24 carats, reposant sur une base en malachite, une pierre semi-précieuse africaine symbolisant le terrain de jeu.

« Chez QNET, nous sommes non seulement honorés, mais aussi extrêmement fiers de pouvoir apporter ce trophée prestigieux au Maroc, et de partager avec notre précieux public, ainsi que la communauté de football marocaine, des moments inoubliables et empreints d’émotion », a déclaré à cette occasion Trevor Kuna, le directeur de la stratégie et de la transformation.

Et d’ajouter : « Nous sommes profondément reconnaissants envers notre partenaire de longue date, le Manchester City Football Club, pour une collaboration qui s’avère des plus fructueuses ».

QNET est le partenaire officiel du Manchester City Football Club (MCFC) depuis 2014. QNET soutient activement de nombreux sports, notamment en parrainant des événements de hockey, de Formule 1, de football, de badminton et de tennis, et en encourageant les talents dans divers domaines tels que l’alpinisme, les arts martiaux et les sports automobiles.

Partagez cet article :