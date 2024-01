En 2023, QNET, une entreprise axée sur la vente directe de produits de style de vie et de bien-être, a mené plusieurs initiatives sur lesquelles elle est revenue dans un communiqué de presse. L’entreprise a mis l’accent sur un engagement significatif dans la communauté et des pratiques durables, explique le texte.

Durant cette année, les initiatives de QNET ont englobé des domaines tels que la durabilité environnementale et l’autonomisation des communautés défavorisées. Ces projets ont progressé grâce à des efforts collaboratifs et un engagement constant pour apporter un impact positif.

L’entreprise a célébré la Journée Mondiale de l’Enfance et la Semaine Mondiale du Bien-Être en se concentrant sur l’éducation des enfants et la santé globale. QNET a lancé le programme éducatif QLearn K-12 pour pallier les fermetures d’écoles, introduisant également EDG3 Plus, un supplément quotidien pour renforcer la santé. Ces actions s’alignent avec la philosophie de QNET, « Raise Yourself to Help Mankind » (RYTHM).

Pour son 25e anniversaire, QNET a lancé des produits écoresponsables, tels que les montres OMNI, fabriquées à partir de matériaux recyclés, et le système de filtration d’eau HomePure Nova Pi-Plus, combinant luxe et durabilité. Ces initiatives reflètent l’engagement de QNET envers un mode de vie sain et une réduction de l’impact environnemental.

À la Semaine de l’Eau du Caire 2023, QNET a présenté le HomePure Nova Pi-Plus, mettant l’accent sur des solutions durables pour une eau propre. Trevor Kuna, chef de la transformation, a déclaré : « Chez QNET, nous sommes engagés dans des pratiques durables assurant l’accès à une eau propre, en ligne avec les objectifs environnementaux mondiaux et le soutien au développement socio-économique. »

L’entreprise s’est également impliquée dans la santé et le soutien communautaire, comme en témoigne la donation d’unités HomePure Nova à des centres de dialyse en Égypte et au Maroc. En collaboration avec VeryNile, QNET a contribué à la conservation du Nil et à la réduction des déchets plastiques, soutenant les économies locales par des initiatives de recyclage.

En réponse au séisme d’Al Haouz, QNET, en partenariat avec QN Maroc et SOS Villages d’Enfants Maroc, a fourni une aide essentielle aux communautés affectées, distribuant des biens de première nécessité. En Turquie, QNET a collaboré avec World Human Relief pour fournir de l’aide après le séisme, réaffirmant son engagement envers les efforts humanitaires.

Au Maroc, QNET s’est engagée dans la sensibilisation au cancer du sein, organisant des événements et des webinaires durant Octobre Rose, en collaboration avec des professionnels de la santé, pour promouvoir la prévention et la détection précoce.

Le programme « Ramadan Giving » de QNET a touché 50 pays, illustrant son engagement envers le bien-être communautaire. Au Pakistan, QNET a parrainé l’hôpital Indus, soutenant l’expansion de services de santé essentiels.

Depuis sa création en 2005, la Fondation RYTHM de QNET a impacté plus de 80 000 personnes dans plus de 15 pays, grâce à des projets de sensibilisation communautaire à long terme. « Nous sommes extrêmement fiers de l’écosystème que nous avons cultivé, ancré dans notre philosophie de RYTHM – Raise Yourself To Help Mankind. Alors que nous célébrons notre 25e anniversaire, nous regardons vers l’avenir avec enthousiasme » a déclaré Malou Caluza, PDG de QNET.

L’année 2023 a été un jalon important dans la démarche de responsabilité sociale de QNET, avec une série d’initiatives transfrontalières.

En 2024, QNET promet de continuer à s’engager dans le domaine de la responsabilité sociale d’entreprise, prête à poursuivre son impact positif au cours de l’année suivante.

