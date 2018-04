PARTAGER PwC choisit Casablanca pour l’ouverture de son 2e Experience Center en Afrique

Après Johannesburg, PwC choisit Casablanca pour l’ouverture de son 2e Experience Center sur le continent africain, un espace entièrement dédié aux nouvelles approches innovantes basées sur l’expérience utilisateur.

Mouvement initié par PwC dans plus de 30 pays dans le monde, l’Experience Center réunit dans un même lieu des compétences Business, Design et Technologies.

Après le lancement en 2015 de la marque Strategy& (anciennement Booz & Co) venant renforcer l’activité de Conseil en stratégie au Maghreb et en Afrique francophone, PwC poursuit donc le développement de ses activités dans le souci d’inscrire son offre toujours au plus près des besoins réels de ses clients et partenaires.

Réinventer son business à l’heure digitale

L’innovation technologique dessine un nouveau futur pour l’Afrique, créant de nombreuses opportunités pour les entreprises qui sont invitées à repenser leur organisation et à instaurer de nouvelles méthodes de travail plus souples et plus agiles. La clé de cette agilité repose sur la capacité d’innovation, d’adaptation aux nouvelles technologies et la capacité à comprendre comment celles-ci s’intègrent dans un environnement humain.

Parce que PwC est convaincu que les champions africains de demain seront les entreprises innovantes et différenciantes, le cabinet de conseil et d’audit déploie l’Experience Center au Maroc afin d’accompagner ses clients marocains et africains dans leur transformation fonctionnelle et culturelle où l’humain est au cœur des enjeux.

Construire des business modèles adaptés au nouveau monde

A travers cette cellule d’expérimentation unique, PwC propose une nouvelle génération de conseil capable de donner vie aux idées.

En mélangeant les méthodologies collaboratives du « design thinking » et des talents créatifs dans un environnement inspirant, l’Experience Center permet d’optimiser la relation clients en adaptant son offre aux nouvelles attentes des consommateurs. Il permet ainsi de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services correspondant aux nouveaux modes de consommation, en réinventant une expérience clients globale, centrée notamment sur le digital.

» Nos clients font face à une transformation profonde des attentes et besoins de leurs consommateurs. Ce phénomène est couplé à une forte accélération des cycles technologiques qui sont de plus en plus courts. Ces facteurs concourent à la définition des orientations stratégiques, à la conception de modèles opérationnels plus « lean » et à des changements culturels significatifs. C’est pourquoi PwC propose d’adopter une approche BXT, agrégeant les expertises Business, Technologie et User Experience du cabinet, afin de concevoir des stratégies innovantes et de faciliter l’exécution de cette transformation digitale. Cet Experience Center permettra aux directions générales ainsi qu’aux équipes opérationnelles de confronter leurs idées au véritable besoin utilisateur et de faire émerger de nouveaux modèles porteurs de valeur ajoutée », explique Nabil Kettani, Associé PwC au Maroc, responsable des offres Digital & Experience.

L’humain au cœur de la transformation

Grâce à l’Experience Center, PwC au Maroc propose à ses clients et partenaires un accompagnement sur-mesure, tenant compte des spécificités de chaque secteur d’activité et de chaque structure d’entreprise. Et parce que les transformations durables reposent toujours sur les hommes, son approche intègre le volet culturel pour générer l’adhésion autour de cette démarche innovante, pour en faire l’affaire de tous.

L’approche de PwC est donc à la fois multi-spécialiste, agile et intégrée à une vision innovante de ses métiers. Elle place l’utilisateur final au cœur des solutions envisagées. C’est précisément la raison d’être de l’Experience Center de PwC, imaginer l’avenir des entreprises en transformant l’approche des marchés et en créant de la valeur, notamment grâce à une maîtrise des nouvelles technologies mises au service de l’humain.

