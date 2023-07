Accès à La Santé (ALS), première plateforme de réflexion dédiée à l’économie de la santé publique : un premier Policy Paper intitulé « Un marocain en bonne santé : un coût ou investissement ? »

Conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a franchi une nouvelle ère en matière de promotion sociale, en mettant en place un échéancier d’exécution pour la généralisation de la couverture médicale tant attendue par les citoyens, notamment les plus démunis.

A cet effet, le capital humain, la gouvernance, le financement, la R&D ainsi que l’accès à l’innovation sont des chantiers prioritaires sur lesquels s’est attelée ALS pour produire une série de recommandations et de mesures opérationnelles.

Ce Policy Paper, publié par la plateforme ALS en partenariat avec le Think Tank Global Santé, propose une nouvelle approche innovante de la santé, basée sur le principe de la « Value Based Healthcare – VBHC ». Ce paradigme positionne les soins de santé sur la valeur qu’ils créent sur l’ensemble de la chaîne sanitaire, économique et sociale. Elle contribue à l’amélioration de l’accès et du parcours de soins pour les patients.

Ce document appelle à des solutions fonctionnelles, durables et complémentaires que l’on peut inscrire dans une feuille de route basée sur 4 piliers fondamentaux, à savoir :

Les Partenariats Public-Privé (PPP), en développant les types de PPP pour le système de santé et les leurs outils de contractualisation ;

en développant les types de PPP pour le système de santé et les leurs outils de contractualisation ; La gouvernance, en résolvant la question suivante : quels leviers pour accélérer la régionalisation du système de santé ? ;

en résolvant la question suivante : quels leviers pour accélérer la régionalisation du système de santé ? Le financement, en faisant un focus sur les mécanismes de financement innovants de la santé et leurs voies d’implémentation ;

en faisant un focus sur les mécanismes de financement innovants de la santé et leurs voies d’implémentation ; Les données de santé, en expliquant la mise une œuvre d’une politique réaliste et efficiente.

Ce Policy Paper a notamment fait un focus étroit sur les recommandations suivantes :

Augmentation du budget de la santé (objectif : 12% du budget général de l’État) ;

Mise en place d’une carte sanitaire obligatoire incluant le secteur privé ;

Déploiement de projets innovants d’accès à la santé dans le cadre PPP, comme la télémédecine et l’interopérabilité des systèmes d’information ;

Anticipation de la demande de soins dans le cadre de l’élargissement de la Couverture Sanitaire Universelle afin d’apporter des solutions adaptées en termes de prestations ;

Implémentation de l’intelligence artificielle comme outil stratégique de prise de décision dans le secteur de la santé ;

Mettre en place une check-list d’accréditations imposant le digital (obligation de disposition d’un SI et d’une interface Web) pour l’ensemble des intervenants dans le secteur de la santé.

Ce document de synthèse est issu d’une vaste concertation publique, mobilisant des experts pluridisciplinaires nationaux et internationaux ainsi que l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le chantier sanitaire du Royaume.

Pour rappel, la plateforme ALS et ses partenaires ambitionnent de soutenir la décision publique et privée dans le processus d’amélioration de la qualité des soins pour le patient marocain, mais également de renforcer la réflexion autour de l’efficience globale du système de santé national à travers une gouvernance responsabilisante et orientée performance des acteurs. ALS souhaite accompagner ce changement paradigmatique à travers la convergence des vues, la concertation et la fédération de l’ensemble des parties prenantes du système de santé.

Cdp

Partagez cet article :