par SAFAA ELAABBASSI

Psychologue clinicienne, Psychothérapeute

Spécialisée en psychopathologie et psychologie clinique de travail

Professeur Vacataire de Psychologie

Dans un monde professionnel de plus en plus complexe et interconnecté, la culture d’entreprise émerge comme un pilier central du succès organisationnel. Au Maroc et dans de nombreuses régions d’Afrique, où les traditions culturelles se mêlent aux pratiques modernes de gestion, l’importance de construire et de maintenir une culture d’entreprise positive est particulièrement saillante. Dans cet article, nous explorons comment les principes de la psychologie clinique et cognitive peuvent être appliqués pour enrichir la culture d’entreprise, avec une attention particulière sur les contextes marocain et africain.

La culture d’entreprise désigne l’ensemble des valeurs, normes, croyances, attitudes et pratiques partagées qui caractérisent une organisation. Elle se manifeste à travers la manière dont l’entreprise fonctionne au quotidien, la façon dont elle interagit avec ses partenaires et ses employés, et influence les décisions prises par ses dirigeants. Une entreprise, à travers sa culture particulière, pourrait développer son identité singulière, et des stratégies pour renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité collective.

La richesse culturelle et la diversité du Maroc, reflétant un mélange unique d’influences arabes, berbères, africaines et européennes, offrent un cadre fascinant pour explorer le lien entre la culture nationale et les cultures organisationnelles au sein des entreprises. Cette diversité culturelle, loin d’être un défi, peut en fait enrichir et dynamiser l’environnement de travail, influençant positivement les cultures organisationnelles dans plusieurs aspects clés.

Cependant, cette diversité peut aussi présenter des défis uniques pour les entreprises cherchant à construire une culture d’entreprise cohésive. La compréhension et le respect des différentes traditions culturelles et sociales sont essentiels. En outre, la culture d’entreprise, bien qu’essentielle pour le succès et la cohésion d’une organisation, peut être vulnérable à divers problèmes, susceptible au manque de vision ou de valeurs claires au sein d’une entreprise, peut semer la confusion et empêcher les employés de s’aligner sur des objectifs communs, tandis que de mauvaises communications peuvent entraîner des malentendus et un sentiment d’isolement.

De plus, un leadership inefficace sape la confiance et l’engagement, créant un fossé entre les dirigeants et leurs équipes. La résistance au changement et le manque de reconnaissance des efforts des employés peuvent également freiner l’innovation et diminuer la motivation, tout comme le favoritisme et la discrimination peuvent détruire la méritocratie et promouvoir un environnement de travail toxique. L’épuisement professionnel, conséquence d’une culture qui valorise le surmenage au détriment de l’équilibre travail-vie personnelle, peut mener à une baisse de productivité et à un turnover élevé. De même, une entreprise qui n’agit pas conformément à ses valeurs proclamées risque de créer un climat de cynisme et de méfiance.

Le passage massif au télétravail, accéléré par la pandémie de COVID-19, a eu un impact profond sur la culture d’entreprise, modifiant les modes de communication et mettant l’accent sur l’autonomie et la flexibilité.

D’un point de vue psychologique, en s’appuyant sur la psychologie clinique et la neuropsychologie cognitive, on adopte une approche qui prend en compte les spécificités culturelles et socio-économiques. D’abord, la psychologie clinique peut aider à comprendre les dynamiques interpersonnelles et améliorer le bien-être des employés en identifiant et en traitant les facteurs de stress au travail, ce qui est essentiel pour renforcer la résilience et l’engagement des employés. Ensuite, la neuropsychologie cognitive offre des insights sur le fonctionnement cérébral sous-jacent aux processus de décision, d’apprentissage et de motivation, permettant ainsi de développer des stratégies de management et de formation plus efficaces, qui sont alignées avec les modes de pensée et d’apprentissage adaptés dans ces contextes.

On peut citer l’exemple de l’organisation de réunions virtuelles informelles, comme des cafés matinaux virtuels individuels de quelques minutes, en s’appuyant sur la compréhension du besoin humain de connexion sociale. Les managers peuvent utiliser des techniques de feedback basées sur les principes de la psychologie cognitive, comme le feedback positif spécifique et le renforcement des efforts plutôt que des résultats uniquement. Cela peut aider les employés à mieux comprendre comment leurs actions contribuent aux objectifs de l’équipe et de l’entreprise, renforçant ainsi leur sentiment d’appartenance. On peut également mettre en place des activités de renforcement d’équipe qui tirent parti de la gamification, basée sur la compréhension cognitive de l’apprentissage et de la motivation.

En outre, pour intégrer les nouveaux employés dans le riche tissu de la culture d’entreprise, imaginez orchestrer une immersion qui transcende le traditionnel briefing d’orientation pour devenir une véritable aventure culturelle. Dès leur arrivée, plongez-les dans une narration captivante où les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise prennent vie à travers des histoires inspirantes de réussites et de défis, racontées par ceux qui les ont vécues. Créez un programme de mentorat novateur, où chaque nouvel employé est jumelé non seulement avec un guide expérimenté mais aussi avec un « compagnon de culture » – un collègue chargé de lui faire découvrir les rituels et traditions de l’entreprise. Encouragez la créativité et la collaboration dès le départ en impliquant les novices dans des projets motivants, leur permettant de laisser leur empreinte tout en se familiarisant avec l’esprit d’équipe unique de l’organisation. Célébrez leurs premières réussites et soulignez l’importance de chaque contribution dans la grande histoire de l’entreprise. En cultivant un environnement où la culture est vécue au quotidien à travers des interactions authentiques et créatives, vous forgez non seulement une intégration réussie mais aussi une passion durable pour les valeurs et les visions partagées qui unissent tous les employés.

Intégrer les employés dans la culture d’une entreprise, offre une perspective unique quand c’est envisagé à travers le prisme de la psychologie clinique et cognitive. Au Maroc et en Afrique, où la communauté, le partage et la collaboration sont des valeurs profondément enracinées, ces traditions culturelles peuvent enrichir les pratiques d’intégration en entreprise, créant une expérience d’accueil qui résonne avec la profondeur et la chaleur humaine caractéristiques de ces cultures.

Cette approche holistique, inspirée par les valeurs marocaines et africaines et enrichie par la psychologie, promet non seulement une intégration réussie des employés dans la culture de l’entreprise, mais aussi le tissage d’un milieu de travail où chaque membre se sent valorisé, compris et pleinement engagé dans la mission commune.

