PSA : Nomination de Christian Chapelle au comité de direction de la région MENA

A compter du 1er avril 2018, Christian Chapelle est nommé à la tête d’une nouvelle direction chargée de la coordination des opérations industrielles.

Il couvrira la recherche et développement, la production et la supply chain, les achats. Sa mission sera de permettre à la Région de disposer des produits automobiles, du sourcing, des moyens industriels et des flux logistiques cohérents avec les objectifs du plan stratégique Push to Pass.

Christian Chapelle rejoint la région Moyen-Orient & Afrique avec plus de 30 ans d’expérience dans le Groupe PSA et des responsabilités croissantes dans l’ingénierie et la direction des programmes. Il sera rattaché à Jean Christophe Quémard, Directeur de la Direction Moyen Orient Afrique et membre du Directoire du Groupe PSA.

