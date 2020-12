La reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique, à travers un décret présidentiel, de la marocanité du Sahara et de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de ses provinces du Sud est « une victoire historique » pour la cause nationale et la marocanité du Sahara, et une consécration des efforts de SM le Roi Mohammed VI dans la défense de la cause nationale, a affirmé le secrétaire général du parti de la Justice et du Développement (PJD), Saad Dine El Otmani.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Otmani a souligné que cette reconnaissance « constitue un tournant important » dans la mesure où c’est la première fois qu’un pays occidental reconnaît aussi explicitement la marocanité du Sahara, relevant que les Etats-Unis ne sont pas seulement une superpuissance, mais aussi un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies et que l’administration américaine a décidé d’accompagner ce décret présidentiel d’une mesure pratique à travers l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla.

Après avoir souligné l’ouverture de plusieurs consulats de pays frères et amis dans les provinces du Sud, M. El Otmani a noté que tous ces pays sont soit africains, soit arabes. « Il s’agit aujourd’hui d’un pays d’un autre continent qu’est le continent américain », a-t-il dit, affirmant que cela « ouvrira la voie à d’autre pays pour reconnaître la marocanité du Sahara et, éventuellement, ouvrir des consulats dans les provinces du Sud ».

Les Etats-Unis se chargent généralement de la préparation de la mouture de la résolution du Conseil de sécurité avant sa présentation au groupe des amis sur la question du Sahara marocain, après accord sur ce projet dans le cadre de ce groupe composé de cinq pays, avant d’être soumis et présenté au Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-il rappelé, notant que « le pays qui prépare habituellement les résolutions du Conseil de sécurité a pris aujourd’hui une décision historique en reconnaissant la marocanité du Sahara, ce qui constitue le prélude d’autres victoires pour la cause nationale ».

LNT avec Map