PARTAGER Province de Figuig : Un plan d’intervention pour atténuer les effets de la vague de froid

Le gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, a présidé, mercredi à Bouarfa, une réunion du Comité provincial de vigilance consacrée à la présentation du plan d’intervention pour atténuer les effets de la vague de froid durant la période hivernale.

La réunion qui s’est déroulée en présence de l’ensemble des autorités et des administrations concernées, ainsi que des représentants des conseils élus, s’inscrit dans le sillage des préparatifs et mesures proactives prises chaque année au niveau de la province de Figuig pour faire face aux effets de la vague de froid pendant la saison hivernale, conformément aux Hautes orientations royales.

Un communiqué de la préfecture de la province de Figuig précise que ledit plan s’articule autour de plusieurs axes, dont l’identification des zones et douars à risque de la vague de froid et le recensement des habitants des douars concernés, en particulier les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants en vue de leur protection contre les effets de la vague de froid.

Le plan prévoit aussi la mobilisation des moyens logistiques disponibles relevant aussi bien de la Direction provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, que des collectivités territoriales ou du privé, et ce pour l’intervention en cas de besoin afin d’assurer le déneigement, le désenclavement des douars et la réouverture des axes routiers.

Il s’agit aussi, selon le communiqué, du suivi de la situation des femmes enceintes, notamment dans les douars touchés par la vague de froid et l’organisation de caravanes médicales spécialisées au profit des habitants de ces douars, qui bénéficieront également de la distribution de couvertures et de denrées alimentaires.

La même source ajoute que le plan d’intervention comporte aussi une opération de distribution d’orge subventionné aux éleveurs affectés de la province, ainsi que la distribution de tablettes aux élèves dans les zones cibles.

LNT avec MAP