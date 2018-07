PARTAGER Province de Figuig, un état des lieux des projets visant à lutter contre le stress hydrique

Mme Charafat Afailal, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, accompagnée du Président de la région de l’Oriental a effectué mardi 24 juillet une visite aux chantiers de réalisation de points d’eau au niveau de la province de Figuig, plus précisément sous forme de bassins de collecte des eaux pluviales à Chebket Khounag Sedra et de Chaab Ain Chair.

L’objectif de cette visite de terrain à laquelle ont pris part également les représentants des autorités locales ainsi que des élus locaux, consiste à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de ces chantiers.

Les deux chantiers visités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de deux conventions. Il s’agit de la convention-cadre signée en mars 2016 par le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau, le Conseil de la région de l’Oriental et d’autres partenaires, et de la convention thématique relative à la protection des pâturages et à la réalisation de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel.

Ainsi, dans la perspective de concrétiser les deux conventions, des mécanismes ont été développés et des financements ont été alloués en vue d’assurer le développement et la préservation des ressources en eau dans la région.

A cet effet, en plus de la création de bassins de collecte des eaux pluviales à Chebket Khounag Sedra et de Chaab Ain Chair, plusieurs autres axes ont été développés dans le cadre desdites conventions, en l’occurrence l’approvisionnement en eau potable, le développement des pâturages, la préservation des eaux souterraines, la protection contre les inondations, la lutte contre la désertification.

Compte tenu de la rareté des ressources en eau souterraines dans la région d’une part, et des activités de pâturage menées par les nomades d’autre part, plus de 100 sites ont été explorés par les services techniques du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau. Cette initiative a permis de sélectionner 24 sites dont les travaux ont démarré en septembre 2016. Ces travaux ont été achevés au niveau de 21 sites et continuent encore au niveau de 3 derniers chantiers, à savoir « Jbal Lkelkha », « Hammou ouarzak » et « Chaab Ain Chair ».

A noter que l’économie de la région repose essentiellement sur l’élevage, le programme susmentionné, dans son volet relatif à la réalisation de bassins de collecte des eaux pluviales garantira à la population de la région de nouvelles possibilités d’utilisation de l’eau pour les activités de pâturage et contribuera à un développement équilibré dans la région.

