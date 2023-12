La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) et Casablanca Finance City Authority (CFCA) ont signé, jeudi à Casablanca, une convention de partenariat d’adhésion au programme « Data-TIKA ».

Signée par le président de la CNDP, Omar Seghrouchni et le directeur général de CFCA, Saïd Ibrahimi, cette convention formalise l’adhésion de CFCA au programme « Data-TIKA », mis en place par la CNDP en juillet 2020, dans le but d’accompagner et fluidifier la mise en conformité des entreprises membres de CFC, en matière de protection des données personnelles.

Conscientes que la protection des données constitue un enjeu pour l’attraction des investissements, CFCA et la CNDP se sont rapprochées dans l’objectif de faciliter la mise en conformité des entreprises membres de la communauté Casablanca Finance City (CFC) avec la loi n° 09-08, en s’inscrivant dans le cadre du programme « Data-TIKA ».

Ce partenariat entre les deux institutions se traduira notamment par l’organisation de sessions de formation sur la protection des données à caractère personnel, et par l’organisation d’ateliers de réflexion prospectifs.

Dans le souci de fluidifier le suivi entre les entreprises membres de CFC et la CNDP, des interlocuteurs dédiés de la CNDP se déplaceront régulièrement à CFCA, favorisant une relation de proximité dans le cadre du processus de mise en conformité.

En outre, la signature de la convention « Data-Tika » avec la CNDP permettra à CFCA de renforcer son rôle de facilitateur du « Doing Business » au profit des entreprises membres de CFC ainsi que la diffusion de bonnes pratiques au sein de la communauté, favorisant la confiance des investisseurs et des entreprises nationales et internationales opérant au Maroc depuis CFC.

La signature de cette convention a été organisée en marge d’une conférence portant sur le thème « Protection des données : un enjeu pour l’attraction des investissements et le Doing Business », qui a rassemblé plusieurs membres de l’écosystème de CFC.

Pour rappel, la CNDP a été créée par le Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

LNT avec CdP

