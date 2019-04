PARTAGER Protectas Maroc inaugure son nouveau siège à Casablanca

Le nouveau siège de Protectas Maroc a été inauguré ce Mercredi 10 Avril à Casablanca, par le Président de la filiale marocaine de Securitas.

La filiale marocaine du Groupe Securitas AB, le leader mondiale de la sécurité basé en Suède, dirigée par Mr Youssef CHRAIBI, s’est officiellement installée dans ses nouveaux locaux à Sidi Maarouf à Casablanca. Le nouveau siège répond aux exigences du leader mondiale des solutions de sécurité ainsi les différentes unités sont abritées au niveau du même bâtiment. Les services administratifs aux côtés de l’agence de la région SUD et du centre de télésurveillance constituent un carrefour pour une qualité de service meilleure et des conditions de travail améliorées.

La nouvelle station de télésurveillance est dotée d’équipements à la pointe de technologie et répond aux standards des normes APSAD P3. Le Siège de Sidi Maarouf à Casablanca garantie, également, l’accès aux agents de sécurité via une agence dédiée au recrutement, encadrement et formation.

Protectas Maroc continue son développement et fournie des solutions de sécurité combinant l’humain et la technologie pour une sécurité maximale au budget maitrisé. Les ressources locales puisent de l’expertise internationale du Groupe Securitas pour accompagner l’entreprise depuis l’analyse de risque jusqu’à la mise en place de la solution de sécurité la plus optimale et innovatrice, conclut un communiqué du groupe.

LNT avec CdP