Le Directeur général (DG) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, a mis en exergue, mercredi à Rabat, l’implication active du Maroc au sein de l’Organisation, ainsi que la qualité de la coopération établie entre l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l’OMPI.

Cette coopération avec l’OMPIC couvre particulièrement les domaines liés au renforcement des capacités, à la promotion de la propriété industrielle, au soutien de l’innovation, à la lutte contre la contrefaçon, outre les aspects relatifs à la résolution des litiges, a précisé M. Tang en marge d’une rencontre avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

M. Tang, qui effectue une visite de travail au Maroc du 4 au 7 octobre, a annoncé l’organisation, jeudi, en partenariat avec l’OMPI, d’une conférence sous le thème : « La propriété industrielle et commerciale au service d’une économie nationale productive, innovante et inclusive ». L’objectif étant, a-t-il dit, d’encourager les Petites et moyennes entreprises (PME) à utiliser le système de propriété intellectuelle pour promouvoir et protéger leurs innovations et créations.

Et de noter qu’il sera également procédé, le même jour, à la signature d’une lettre d’intention entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’OMPIC, l’OMPI et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) portant sur la mise en place de programmes de Master conjoints en propriété intellectuelle et innovation.

A ce titre, M. Tang a réitéré l’engagement ferme de son Organisation à faire de la propriété intellectuelle « un support » pour les entrepreneurs, les chercheurs, les startups et les PME au Maroc, afin de libérer leur potentiel d’innovation et de créativité, mettant en relief le rôle de la propriété intellectuelle en tant que « catalyseur » au développement des entreprises et des pays.

Pour sa part, M. Mezzour, a souligné que la visite du DG de l’OMPI constitue une reconnaissance aux efforts du Maroc en matière de protection de la propriété industrielle et commerciale sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Membre de l’OMPI depuis 1971, le Maroc dispose aujourd’hui des outils nécessaires pour la démocratisation de la propriété industrielle et commerciale de manière à ce qu’elle soit accessible à toutes les PME, a-t-il indiqué.

Dans le cadre du renforcement du tissu industriel marocain et du « Made in Morocco », le Maroc accorde, à travers sa stratégie nationale de la propriété industrielle, une place de choix à la protection du patrimoine immatériel des entrepreneurs et à la promotion de l’écosystème de l’innovation, a relevé le ministre.

Et d’ajouter : « La conformité de notre système de la propriété industrielle aux standards internationaux permet d’assurer d’une façon plus sûre le développement des entreprises dans les marchés étrangers et contribue fortement à l’attractivité du Maroc pour les investissements et au renforcement de l’innovation et la R&D dans notre pays ».

Cette rencontre avec le DG de l’OMPI s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de collaboration entre le Royaume et l’organisation internationale. Elle vise à explorer de nouvelles pistes de partenariat dans le domaine de la propriété industrielle afin d’assurer un environnement propice à la création et à la créativité des entreprises.

LNT avec Map

