L’Association des sociétés de gestion et Fonds d’investissement marocains (ASFIM) a appelé, dans sa vision stratégique 2020-2030, à la création d’une Task Force pour mettre en place un programme de promotion de la place casablancaise.

« Capitalisant sur les diverses réformes initiées, les récentes évolutions structurelles et réglementaires et les créations de nouveaux outils de placement et véhicule d’investissement, la profession recommande la création d’une Task Force, regroupant l’ensemble des professionnels de l’écosystème financier marocain, en vue d’élaborer et œuvrer à la mise en place d’un programme de promotion de la place casablancaise », indique l’Association.

Cette étape, incontournable dans un contexte de compétition, permettrait de présenter tant aux investisseurs nationaux qu’internationaux potentiels, le redimensionnement opéré de la place et les diverses opportunités que présente l’industrie nationale de gestion d’actifs, mais également l’ensemble du marché des capitaux, tout en bénéficiant d’une vision concertée et synergique des acteurs, souligne la même source.

« Si aujourd’hui de telles opportunités de prise de parole existent, elles restent irrégulières et ne bénéficient pas des avantages que procure une planification dûment marketée », relève l’ASFIM. Et d’ajouter que cette démarche de communication et de promotion pourrait ainsi revêtir plusieurs formes allant de la publication multilingue de guides et autres publications régulières, à l’animation d’un portail web, ou à l’organisation de conférences et road shows, le tout faisant participer les différents intervenants du marché autour d’une vision commune, à même de constituer une vitrine exhaustive et attractive du hub financier de Casablanca et ses potentialités.

LNT avec Map