Le troisième et dernier versement des bourses aux bénéficiaires du programme « Tayssir » au titre de l’année scolaire 2022-2023 débutera vendredi et se poursuivra jusqu’au 24 décembre, a annoncé mercredi le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Cette initiative vient mettre en œuvre les dispositions de la convention conclue avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) portant sur la gestion déléguée du programme « Tayssir » par le biais de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le versement de ces bourses se fera au niveau des agences de proximité affiliées aux établissements de paiement agréés par la CNRA, ainsi que par virement bancaire au profit des bénéficiaires disposant d’un compte bancaire, précise le communiqué.

Conformément aux décisions prises par le comité de pilotage du programme « Tayssir » lors de sa dernière réunion du 10 octobre 2023, le programme « Tayssir » sera intégré au programme d’aide sociale directe qui débutera au mois de décembre.

Pour les familles n’ayant pas perçu leurs allocations financières au cours des années précédentes, la fin du délai des transferts financiers constituera le dernier délai pour obtenir leurs droits financiers dans le cadre du programme « Tayssir », a fait savoir le ministère, ajoutant que des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web: https://tayssir.cdgprevoyance.ma

LNT avec Map

