Programme Emploi FBR: Plus de 6 millions de $ au profit des 9 premiers boursiers

Un financement global de 6,2 millions de dollars sera alloué aux 9 premiers boursiers du « Programme emploi FBR », une initiative du Millennium challenge corporation (MCC) focalisée sur l’insertion professionnelle.

Les bénéficiaires de ce programme ont été dévoilés, vendredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par Mme Ivanka Trump, conseillère du président américain Donald Trump, le PDG du MCC, Sean Cairncross et le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

Issus de différentes régions du Royaume, ils ont été retenus au terme d’un processus d’évaluation mis en oeuvre à la suite d’un appel à projets lancé en mars dernier par l’Agence millennium challenge account-Morocco (MCA-Morocco).

Les neuf premiers boursiers du « Programme emploi FBR » ambitionnent de former quelque 8.300 bénéficiaires directs, dont plus de 70% de femmes, et à faciliter l’accès, d’environ 6.300 autres au marché du travail, en leur offrant des services de formation qualifiante, d’encadrement et d’intermédiation.

Il s’agit d' »initiatives pour la protection des droit des femmes », « World Learning », « l’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise » (AMAPPE), « la Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi » (EFE), « Amideast », Al Jisr, « l’Association oasis verte pour le développement et la démocratie » (AOVDD), « S Forhet » et « Groupement EGO ».

A cette occasion, Mme Ivanka Trump a salué le partenariat innovant entre le gouvernement du Maroc et le MCC pour faire bénéficier les femmes des meilleures formations afin qu’elles puissent acquérir les compétences requises dans des milieux professionnels exigeants, tout en remerciant SM le Roi Mohammed VI pour le soutien apporté à la mise en oeuvre du Programme Emploi FBR.

Ce programme, qui joue un rôle important en matière d’insertion professionnelle des femmes, est un pilier majeur de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), a-t-elle ajouté, soulignant à cet égard d’importance de mener une action collective de par le monde afin de mettre en valeur les talents féminins et promouvoir l’emploi des femmes.

Pour sa part, M. Cairncross, a indiqué que les boursiers retenus seront des partenaires du MCC pour concrétiser sa vision à travers le Maroc, tout en insistant sur l’impact social considérable de cette démarche qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.

Le MCC est déterminé à doter les femmes des outils requis pour réussir dans le monde professionnel, voire devenir des entrepreneurs, a-t-il dit, relevant que la réussite des femmes contribuera largement à la prospérité économique du pays.

De son coté, M. Amkraz a fait savoir que les projets du Programme emploi FBR auront un impact positif sur la jeunesse, notant que le Maroc a pu accéder à des financements à travers cette initiative, pour soutenir, entre autres, l’insertion professionnelle des femmes.

Le Programme Emploi FBR vise à améliorer l’employabilité des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail et à faciliter leur insertion. Il cible, en particulier, les femmes, les non-diplômés et les diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle en situation de chômage de longue durée.

LNT avec MAP