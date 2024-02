Un total de 41.662 demandes d’aide au logement ont été enregistrées jusqu’au 31 janvier dernier, a indiqué, jeudi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question sur le Programme d’aide directe au logement lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a fait savoir que 76% du total des demandes d’aide au logement déposées concernent l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur à 300.000 dirhams, alors que 24% de ces demandes sont destinées à l’achat d’un logement dont le prix de vente varie entre 300.000 et 700.000 dirhams.

81% des demandes sont formulées par des citoyens résidant au Maroc, tandis que les 19% restantes ont été faites par des Marocains résidant à l’étranger, a-t-il précisé, ajoutant que 37% du total des demandes sont présentées par des femmes contre 63% par des hommes.

Concernant la tranche d’âge des demandeurs, le porte-parole a affirmé que la moyenne est de 40 ans, mettant en avant l’importance de ce chiffre qui reflète le succès de ce programme à cibler les jeunes et les futurs mariés.

A travers ce chantier, le gouvernement vise la famille marocaine à l’instar des différents programmes sociaux notamment l’aide sociale, l' »AMO TADAMON », la subvention du transport et la subvention aux matières et intrants agricoles, a-t-il poursuivi, évoquant les enjeux et les interventions du gouvernement qui visent à formuler des politiques publiques en adéquation avec les aspirations de la famille marocaine en tant que noyau dur de la société.

Ce nouveau programme, qui intervient en application des Hautes Orientations Royales, vise à renforcer le pouvoir d’achat des acquéreurs, grâce à la mise en place d’une aide directe aux familles d’un montant de 100.000DH pour l’achat d’un logement à un prix inférieur ou égal à 300.000 DH TTC et de 70.000 DH pour l’achat d’un logement dont le prix oscille entre 300.000DH TTC et 700.000DH TTC.

LNT avec Map

