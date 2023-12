Dans son rapport annuel pour 2022-2023, la Cour des comptes a proposé l’instauration d’une réforme intégrale de la formation dans les professions de santé. Cette réforme devrait s’appuyer sur les objectifs des réformes antérieures tout en considérant les particularités de ces formations.

La Cour a ainsi invité les départements ministériels signataires de la convention-cadre pour le renforcement de la densité des professionnels de santé 2022-2030 à continuer d’augmenter la capacité du système de formation et à mettre en place des mécanismes pour réguler la répartition territoriale des diplômés du secteur de la santé, selon le rapport.

La Cour a noté dans la section consacrée aux secteurs sociaux, qui comprend un résumé de 259 missions de contrôle réalisées par les juridictions financières, l’importance d’établir une gouvernance efficace pour la formation en santé. Ceci implique une coordination entre tous les acteurs du domaine, un système de formation performant avec un mécanisme de surveillance et une ingénierie pédagogique évolutifs.

Concernant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, la Cour a souligné l’importance d’améliorer les indicateurs d’activité dans ce domaine et d’établir un cadre de gouvernance efficace pour les établissements de soins. Elle a aussi conseillé de moderniser ces établissements en termes d’infrastructures, d’équipements, de ressources humaines, de médicaments et de dispositifs médicaux, tout en garantissant des conditions de soins humanisées.

À l’échelle territoriale, la Cour a identifié le besoin de renforcer les capacités des bureaux communaux d’hygiène (BCH) pour améliorer leur rôle dans le système de santé national et la qualité des services offerts. Elle a recommandé l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire clair et actualisé pour les BCH, clarifiant leur relation avec d’autres acteurs, et a plaidé pour une couverture territoriale adéquate des services de prévention et de santé.

Enfin, la Cour a suggéré de fournir aux BCH des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant, accompagnées d’un système de motivation adéquat.

LNT

