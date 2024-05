La 2ème édition du Goncourt Choix du Maroc, organisée par l’Institut français du Maroc et l’Académie Goncourt en partenariat avec la Direction Régionale Afrique du Nord de l’Agence Universitaire de la Francophonie, a été décerné à l’ouvrage Triste tigre de la romancière française Neige Sinno, publié aux Éditions P.O.L.

La proclamation de la lauréate de cette édition s’est tenue, vendredi à Rabat, dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), en présence de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, de l’écrivain et membre de l’Académie Goncourt, Tahar Ben Jelloun, du directeur régional Afrique du Nord de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Giovanni Agresti, de l’écrivain, réalisateur et lauréat du prix Goncourt 2023, Jean-Baptiste Andréa, et de l’écrivaine et marraine du Goncourt Choix du Maroc Lamia Berrada-Berca, indique un communiqué de l’ambassade de France au Royaume et l’Institut français du Maroc, précisant que le roman Triste tigre sera traduit en arabe et l’écrivaine sera invitée au Maroc en 2025 pour échanger avec les lecteurs.

La proclamation de la lauréate a été prononcée par les 7 jurés étudiants qui avaient fait le déplacement, accompagnés de leurs enseignants et des doyens des facultés participantes, relève la même source.

En rejoignant la famille des Choix Goncourt internationaux, le Maroc permet à ses étudiants de choisir leur lauréat parmi les 4 romans de la dernière sélection du Prix Goncourt (prix littéraire qui couronne en France le meilleur roman de langue française), souligne le communiqué, notant que ce projet a rassemblé et mobilisé neuf facultés des Lettres, deux Écoles Normales Supérieures, ainsi qu’une centaine d’étudiants et leurs enseignants sur l’ensemble du Royaume.

Accompagnés tout au long de l’année par leur marraine Lamia Berrada-Berca, les étudiants ont lu l’ensemble des romans et confronté leurs points de vue et leurs sensibilités pour décerner leur choix du meilleur roman français parmi les romans de la troisième sélection de l’Académie Goncourt.

Au terme d’un processus de scrutins locaux, les représentants de chaque jury se sont réunis le 10 mai à l’Institut français de Rabat pour une délibération à huis clos, présidée par l’écrivain Tahar Ben Jelloun qui a partagé son expérience d’académicien du Goncourt, selon le communiqué.

Romancière française, Neige Sinno publie, en 2007, son premier ouvrage, un recueil de nouvelles, sous le titre La vie des rats. Elle sort ensuite un essai sur les figures du lecteur, intitulé Lectores entre líneas: Roberto Bolaño, Ricardo Piglia y Sergio Pitol (2011), qui lui permet de remporter le prix Lya Kostakowsky. Son premier roman, Le camion, sort en librairies en 2018.

Le 6 novembre 2023, Neige Sinno, qui vit aujourd’hui avec sa famille au Mexique, remporte le prix Femina 2023 pour son livre Triste tigre, publié aux éditions P.O.L. Le titre fait référence au poème The Tyger, de William.

La romancière est par la suite sélectionnée pour le prix Goncourt, le prix Médicis, le prix Décembre et remporte le prix littéraire du Monde, le prix Les Inrockuptibles, ainsi que le Prix Blù Jean-Marc Roberts.

Plus qu’un témoignage, Triste tigre est un grand livre manifeste qui invite le lecteur à penser l’impensable et à le combattre, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

