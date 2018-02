PARTAGER Le prochain programme de développement de Sefrou bientôt lancé

Le programme de développement de Sefrou à l’horizon 2021 sera lancé incessamment, selon la commune de la ville. Ce programme, qui s’insère dans le cadre de l’achèvement du programme de mise à niveau urbaine, devra être présenté le mercredi 21 février, lors d’une conférence autour de la thématique ‘’tous pour Sefrou, Smart City’’.

Cette rencontre, indique la commune, vise à impliquer l’opinion publique et l’ensemble des acteurs de la ville dans la mise en œuvre de ce projet, qui a pour objectif de renforcer et de moderniser l’infrastructure urbaine.

Il sera également procédé à cette occasion au lancement du portail ‘’e-services de la commune’’, qui devra faciliter l’accès aux différents services numériques en faveur des citoyens et des partenaires.

Le programme de développement de Sefrou2021 touche à plusieurs axes liés notamment à l’aménagement urbain global, la fourniture des services numériques, la gouvernance environnementale, la gestion des espaces verts et l’efficacité énergétique et la promotion du sport, des espaces culturels et des loisirs.

Il a été élaboré dans le cadre d’un partenariat institutionnel entre la commune, les ministères de l’intérieur, de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, de l’économie et des finances, de la culture et de l’eau, la province de Sefrou, la société Al Omrane et les universités Al Akhawayn à Ifrane et Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès.

LNT avec Map