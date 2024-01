Par El Mostapha BAHRI, Consultant Economiste

A l’instar de ce qui s’est passé en 2022, la hausse des prix fait la une, notamment depuis d’un plus d’un mois. Ce phénomène de la flambée des prix revient chaque fois. Est-il structurel ?

S’agissant des raisons, plusieurs explications sont avancées aussi bien par l’administration que par des professionnels. En effet, selon la Ministre des Finances, dans sa réponse à une question orale à ce sujet, les causes de la flambée des prix des fruits et légumes sont dues aux changements climatiques. Madame la ministre n’a pas manqué de rappeler les efforts déployés par les pouvoirs publics en ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire et les actions menées pour la première fois sur les chaînes de production. Elle a signalé à cette occasion, l’existence de problèmes avec l’eau, les céréales et tous les intrants de production[1].

Pour le président de la fédération professionnelle marocaine de la production et de l’exportation des fruits et légumes, les prix d’un certain nombre de légumes sur le marché marocain connaissent des niveaux record. Le prix des tomates a atteint quinze dirhams le kilo (les prix de cette denrée commencent à enregistrer certaines baisses au cours de cette semaine). Selon la même source, l’avenir de la production des tomates rondes et sa disponibilité en quantité suffisante sur le marché marocain serait compromis, du fait que les exploitations de tomates rondes sont exposées, depuis le début de la saison 2023/2024, à des « impacts graves ». Pour le président de la fédération en question, trois effets sont à évoquer : « des canicules estivales caractérisées par des températures record dépassant les 50 degrés, le deuxième est lié aux dégâts et aux effets négatifs du nouveau virus ToBRFV qui perturbe la croissance naturelle des plantes et affecte leur productivité (ToBREV une maladie qui touche notamment la culture de tomate[2]). Le troisième est l’apparition précoce du froid[3] ».

Cependant, et malgré ces arguments avancés pour expliquer la cherté des tomates sur le marché local, aucun intervenant n’a soulevé la question des exportations de cette denrée en 2023. En effet, selon plusieurs journaux dont le matin du Sahara qui a mentionné dans une de ses éditions ce qui suit : « Pour cette campagne 2022-2023, 716.700 tonnes de tomates marocaines ont été exportées vers les marchés étrangers, générant quelques 990 millions de dollars de revenus, indique EastFruit. » En cinq ans, le volume des exportations de tomates du Maroc a augmenté de plus de 25%, et en une décennie, le pays a affiché les taux de croissance les plus rapides parmi les plus grands exportateurs de ce légume », explique la même source[4] ».

Par ailleurs et selon l’express britannique[5], le Maroc fournit actuellement 45 pour cent des besoins en tomates du marché britannique, à un prix inférieur et de meilleure qualité, et n’utilise pas de systèmes de chauffage artificiel comme ceux produits aux Pays-Bas.

De ce fait, il y a lieu de se poser la question sur la régulation du marché local.

Dans le cadre de ces hausses, Bank Al Maghrib (BAM) suit de près les tendances inflationnistes au niveau national et international. Ce suivi a amené, cette importance institution, à maintenir le taux directeur à 3%, taux jugé approprié et favorise le retour de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix[6]. Pour BAM, l’inflation domestique a enregistré un ralentissement sensible qui devait se poursuivre à moyen terme. En effet, depuis le pic de 10,1% atteint en février 2023, l’inflation a décéléré progressivement pour revenir à 4,3% en octobre et terminerait l’année avec une moyenne de 6,1% contre 6,6% en 2022. Pour cette instance, l’inflation devrait enregistrer une nette baisse pour se situer autour de 2,4% en 2024 et en 2025[7].

D’où la question suivante « Est-ce que le maintien du taux directeur à son niveau actuel est suffisant pour freiner l’augmentation du taux d’inflation au Maroc ? »

A souligner que la politique monétaire à elle seule, n’est pas suffisante pour concrétiser la décélération du taux d’inflation ? Elle ne peut freiner pour longtemps la tendance haussière des prix ? A notre humble avis, il faudrait que le gouvernement mette en œuvre d’autres mécanismes pour appuyer les actions de Bank Al Maghrib. Il s’agit entre autres de la problématique des intermédiaires et le mode actuel de fonctionnement des marchés de gros des fruits et légumes.

S’agissant de la première problématique, personne n’ignore la pléthore des intermédiaires. Et tout le monde s’accorde à dire que le circuit de distribution des fruits et légumes est entaché de nombreux dysfonctionnements. Ce constat a été relevé par certains responsables gouvernementaux depuis longtemps et qui ont signalé l’impact de l’intervention de ces intermédiaires sur les prix qui passent du simple au double, voire au triple entre le producteur et le consommateur. Chaque intermédiaire empoche une marge de 30 à 50% et la marchandise supporte en outre, une taxe pour la commune sur les produits qui transitent par les marchés de gros[8].

Ainsi, l’intervention des intermédiaires engendre des coûts supplémentaires dans le circuit de distribution des fruits et légumes, impacte la fraîcheur des denrées et mènent parfois à des pratiques déloyales.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont mis en place le système de l’agrégation. L’objectif était l’encouragement de partenariat direct entre les producteurs d’une part, et les plates-formes de commercialisation ou les unités agroalimentaires, d’autre part. Cependant, cette forme de partenariat n’a pas donné le résultat escompté au sein de toutes les filières concernées par cette expérience.

De même, la multiplicité des intermédiaires engendre parfois une perte de fraicheur et le risque de détérioration de la qualité des produits augmente en raison des manipulations fréquentes et des délais prolongés. La faiblesse, voire l’absence des chaînes logistiques plus courtes, augmente le temps entre la récolte et la mise à disposition des produits sur le marché.

En ce qui concerne les pratiques déloyales, certains intermédiaires exploitent souvent leur position pour imposer des prix injustes aux producteurs, réduisant ainsi leurs profits. Le risque de collusion entre certains intermédiaires pour l’achat des récoltes sur pieds auprès des producteurs, manquant de ressources financières ou ne disposant pas de moyens pour accéder aux différents marchés, n’est pas à écarter.

Quant au déficit énorme dans le domaine de communication, il a été relevé que les producteurs manquent souvent, d’informations sur la demande du marché et les préférences des consommateurs et ce, malgré le développement des moyens de télécommunication.

Dans ce cadre plusieurs études ont été menées sans pour autant trouver une solution à ce phénomène. Les producteurs notamment les petits et les consommateurs, dont le pouvoir d’achat est gangrené par la flambée des prix, ne cessent de se plaindre du phénomène de la cherté des fruits et légumes.

Les efforts déployés par les différents gouvernements n’ont abouti à aucun résultat. Les intermédiaires sont généralement non identifiés par les impôts. Leurs chiffres d’affaires est très important et ils ne font pas partie de l’assiette des impôts que les pouvoirs publics cherchent constamment à élargir. Mais ces intermédiaires ont toujours un pouvoir sur l’approvisionnement du marché et par conséquent sur les prix.

Quant aux marchés de gros, ces plateformes jouent un rôle très important dans l’approvisionnement régulier des villes, en fruits et légumes et constituent une des composantes principales du dynamisme de l’économie des régions. Cependant, ces dernières restent gérées par un système désuet, basé sur le rôle des mandataires qui a montré ses limites. Ces derniers constituent une charge supplémentaire sur les coûts et entravent la modernisation de ces plates-formes. Les pouvoirs publics mènent des actions pour la mise à niveau et la modernisation des infrastructures dans le cadre du schéma national d’orientation et de modernisation des marchés de gros. Cependant, la gestion laisse à désirer et entachée de plusieurs faiblesses, dont la principale est le rôle dépassé des mandataires. Les premiers textes sont très anciens et remontent à 1962, (Dahir n° 1-62-008 du 7 février 1962 et l’arrêté du Ministre de l’intérieur en date du 22 Mai 1962, portant statut des mandataires des marchés de gros et légumes et halles aux poissons des communes). Un cadre juridique de plus de 60 ans et qui est à la base de l’organisation de ces importants espaces, dans un contexte où les moyens de télécommunication, de communication et les infrastructures de stockage se sont développées.

Cette évolution technologique et le développement des moyens de transport et de stockage (multiplicité du nombre de dépôts de stockage de certains fruits et légumes, souvent dans des locaux au sein des quartiers) encouragent de plus en plus la distribution directe des fruits et légumes. En effet, de plus en plus de détaillants (formels ou informels) passent des commandes par téléphone et les livraisons s’effectuent soit de bonne heure soit vers la fin de journée, faisant fi de l’obligation du passage des fruits et légumes par les marchés de gros comme il est prévu par la loi (article 61, alinéa 4 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence). Le mode de distribution arrange les vendeurs détaillants comme les intermédiaires ; les premiers économisent les frais de déplacement pour aller au marché (de bonne heure) et les frais de transport des marchandises achetées, alors que les seconds ne paient pas de taxes (les 7% sur le produit des ventes). Taxe qui d’ailleurs, constitue la préoccupation majeure des responsables de ces marchés et des mandataires. Elle constitue l’une des recettes les plus importantes des collectivités et des mandataires (5% pour la collectivité et 1 ou 2% pour le mandataire qui souvent n’assiste pas aux transactions qui sont effectués par les grossistes eux-mêmes. Les mandataires perçoivent plus de vingt mille dirhams par mois, comme rente, sans contrepartie de service). En conséquence, cette charge supplémentaire se répercute sur le prix à la consommation.

Et tout contrôle en dehors de ces taxes, qui est très élevée et qui amène certains grossistes à éviter le passage par ces plates-formes de commercialisation, est quasi inexistant, tel le contrôle des instruments de mesure par la métrologie légale, le contrôle du poids des caisses, le fardage qui est une pratique courante, la communication des prix (pour la transparence des transactions), etc. L’absence de contrôle serait un facteur d’accélération de la fraude. Les perdants restent les vendeurs, le consommateur, les collectivités territoriales abritant les marchés de gros dans tous les cas de figure[9], marchés qui ne jouent plus le rôle qui leur est assignée, à savoir la confrontation de l’offre et de la demande.

Cette problématique des marchés de gros est de plus en plus complexe. Elle varie en fonction de différents facteurs tels que la logistique, la gestion des stocks, les conditions de transport, les fluctuations des prix, les mandataires et les relations entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

S’agissant des fluctuations des prix, ces derniers peuvent varier en raison de facteurs tels que les conditions climatiques, le niveau des exportations, la saisonnalité, la demande du marché, etc.

Pour ce qui est de la gestion des stocks, il est à noter que toute gestion inadéquate, peut entraîner des pertes importantes pour les marchands de gros et les mandataires.

Concernant les problèmes logistiques, il est à souligner les défis liés au transport, à la manutention et à la distribution des produits qui peuvent entraîner des retards et des pertes de qualité.

Quant aux mandataires, il y a lieu de se pencher sur ce problème, dans une économie libérale et qui en principe est appelée à lutter contre toutes les formes de rente.

La mise en place de solutions efficaces nécessite une approche participative, basée sur la concertation et collaborative impliquant les producteurs, les distributeurs, les détaillants, les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes, entre autres les mandataires, notamment le Haut-commissariat aux anciens résistants. L’objectif recherché est la création de changements significatifs dans la chaîne de distribution des fruits et légumes.

