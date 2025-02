Le compte à rebours est lancé ! Dans moins de deux semaines, la baie de Taghazout accueillera à nouveau l’élite du surf mondial à l’occasion du PRO TAGHAZOUT BAY, un évènement de la World Surf League (WSL). Prévu du 22 février au 1er mars 2025, cet événement incontournable fait partie du circuit de qualification (Qualifying Series (QS) 3,000) des régions africaine et européenne.

L’engouement autour du PRO TAGHAZOUT BAY est de taille, tant chez les athlètes que les passionnés de surf. Plus de 128 surfeurs et 64 surfeuses se sont bousculés pour assurer leur inscription à l’évènement et décrocher leur place pour cette prestigieuse étape.

« À l’approche de la phase décisive de la saison 2024/25 du circuit QS, le PRO TAGHAZOUT BAY joue un rôle clé dans la qualification pour le Challenger Series de cette année », a déclaré Luqmaan Bruce, responsable du circuit régional WSL Africa.

« Les vagues de classe mondiale d’Anchor Point offrent un cadre idéal pour une compétition de haut niveau, où les meilleurs surfeurs d’Afrique et d’Europe pourront engranger de précieux points au classement. »

Cette année, l’événement réunit un plateau exceptionnellement compétitif, tant chez les hommes que chez les femmes. Le surfeur du Championship Tour et héro local, Ramzi Boukhiam (MAR), participera au PRO TAGHAZOUT BAY après la deuxième étape du Championship Tour à Abou Dhabi.

Les étoiles montantes du surf marocain, Redouane Regragui et Aboubakar Bouaouda, sont également impatients de concourir sur leurs vagues locales et de défendre les couleurs du Maroc.

« Je suis ravie de commencer l’année avec ce premier QS sur mon spot local », a déclaré Redouane Regragui. « J’espère que cette étape me permettra de gagner des points en vue de la prochaine compétition en Afrique du Sud. Mon rêve a toujours été de remporter un QS chez moi. J’aime énormément l’énergie du public marocain. Je veux rendre ma famille fière, ainsi que mon pays. Mon objectif reste le même : terminer la saison dans le Top 4 pour décrocher ma qualification au Challenger Series l’année prochaine. »

Le tableau féminin mettra en vedette les talents locaux notamment Lilias Tebbai (MAR), qui affronteront la leader du classement WSL Europe QS, Tya Zebrowski (FRA), ainsi que des concurrentes redoutables comme Annette Gonzalez Etxabarri (EUK) et Noah Klapp (DEU).

De son côté, Lilias Tebbai, six fois championne du Maroc, a souligné son attachement à Taghazout, qu’elle affectionne pour ses vagues parfaites et, surtout, ses droites exceptionnelles.

« C’est un événement que j’attends avec impatience, car c’est la meilleure compétition au Maroc », a déclaré Lilias Tebbai. « C’est aussi une compétition spéciale pour moi, car elle me permet d’être entourée de ma famille, chez moi, et c’est une sensation incroyable. J’ai hâte d’y être et j’espère que nous aurons des conditions parfaites ! »

Le PRO TAGHAZOUT BAY est rendu possible grâce au soutien de Taghazout Bay.

Le Pro Taghazout Bay 2025 se déroulera du 22 février au 1er mars à Anchor Point, Taghazout Bay, Maroc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur WorldSurfLeague.com.

Cdp

Partagez cet article :