La Direction de la prison locale de Nador a affirmé que les informations relayées par certains sites électroniques concernant le limogeage du directeur de l’établissement « à cause d’une série de suicides parmi les détenus » sont « dénuées de tout fondement ».

Dans une mise au point en réponse à des allégations publiées sur certains sites électroniques concernant « le limogeage du directeur de la prison locale de Nador à cause d’une série de suicides parmi les détenus » et « le décès dans des conditions mystérieuses d’un pensionnaire subsaharien », la direction de cet établissement pénitentiaire souligne que le directeur « exerce ses fonctions de façon normale ». Au sujet de la multiplication des cas de suicide parmi les pensionnaires de l’établissement, la direction explique qu’il s’agit d’un détenu de nationalité palestinienne, qui avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, le 8 octobre 2023, en prenant une overdose d’un médicament, avant qu’il ne soit évacué à l’hôpital, où il a reçu les soins nécessaires, notant que ce dernier souffrait de troubles psychologiques et neurologiques et prenait des médicaments adaptés à son état.

Concernant l’allégation de la « mort mystérieuse d’un détenu d’origine africaine », la même source fait savoir qu’il s’agit d' »un ressortissant de Guinée Conakry, décédé le 29 octobre 2023 à l’hôpital public, et qui souffrait de douleurs intestinales, ajoutant que l’intéressé avait bénéficié auparavant de 12 examens médicaux au sein de l’établissement pénitentiaire, et qu’il avait été transféré huit fois à l’hôpital, où il avait subis des examens au scanner et à l’IRM, ainsi que des analyses. Les allégations publiées ne sont qu’une tentative pour perturber le fonctionnement normal de l’établissement et nuire à l’image de son personnel auprès de l’opinion publique, conclut-on de même source.

LNT avec Map

