PARTAGER Les principaux barrages du Maroc remplis à 49,9%

Les retenues des principaux barrages du Maroc ont atteint, à ce jour, près de 7,6 milliards de m3, enregistrant ainsi un taux de remplissage de 49,9%, ressort-il des statistiques du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau. Ce niveau est inférieur à celui de la même période de l’année 2017 durant laquelle les retenues se sont élevées à 8,9 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 58,3%.

Selon les données du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, le barrage Ahl Souss (Agadir) enregistre un taux de remplissage de 100% contre 99,9% une année auparavant, au moment où les barrages Nakhla (Tétouan), Bouhouda (Taounate), Sidi Said Maachou, Mokhtar Soussi (Souss Massa) et Imi El Kheng (Souss Massa) maintiennent leur taux de remplissage optimal (100%) de l’année dernière.

D’après la situation journalière des barrages établie par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, les barrages de Timinoutine, de Daourat (Settat) et Dkhila (Souss Massa) enregistrent une forte progression de leurs retenues avec des taux remplissage respectifs de 95,1%, 86,9% et 69,9% contre 61,9%, 68,2% et 48,9% lors de la même période de l’année passée.

En revanche, plusieurs barrages ont vu leur taux de remplissage chuter, notamment Garde Sebou (Kénitra) de 100% à 32,8%, Yaakoub Mansour (El Haouz) de 94,1% à 68,4%, Aoulouz (Souss Massa) de 92,5% à 53,5% et Lalla Takerkoust (El Haouz) (de 82,6% à 19,1%.

LNT avec Map