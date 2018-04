PARTAGER Wafa Assurance met la réalité virtuelle au service de la prévention

Les actions de Wafa Assurance dans le cadre de la prévention des risques d’entreprises ne sont plus à présenter. Trophées de la prévention, soutien du Salon Preventica, mini-séries sur ce thème, le leader (en chiffre d’affaires) de l’assurance mène clairement une stratégie de promotion de la prévention des risques, pour les particuliers comme pour les entreprises.

Mardi 2 avril, au sein d’un palace casablancais, M. Ali Harraj, Président Directeur Général de Wafa Assurance, accompagné de ses équipes, a reçu la presse pour lui présenter les nouvelles innovations de la société, qui utilisent les technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée pour aider ses clients à réduire le risque en cas de sinistre. « Il s’agit de mettre l’innovation et la technologie au service de l’innovation », a déclaré M. Harraj.

« Jusqu’à présent, la prévention en entreprises passe par des experts, qui émettent un rapport sous forme de document papier », a expliqué pour sa part M. Abderrahim Chaffai, DG délégué en charge de la Branche Entreprises, précisant que ces documents, souvent lourds en termes techniques, « ne parlent pas suffisamment » au management et personnel du client, qui n’ont pas forcément l’expertise requise. La solution proposée par Wafa Assurance est donc d' »utiliser le digital pour vulgariser ces concepts ».

Durant cette conférence, trois concepts ont été présentés aux journalistes présents, premièrement à travers une démonstration de la part des équipes de l’assureur, et ensuite, pour les plus curieux, en s’essayant eux-mêmes à l’exercice.

Le premier, qui se base sur la réalité virtuelle, c’est à dire que l’utilisateur est plongé dans un environnement entièrement modélisé, consiste en une simulation d’extinction de feu. En connectant un extincteur de feu doté de capteurs à un casque de réalité virtuelle, l’utilisateur est mis en situation réelle d’un début d’incendie, afin d’évaluer ses réflexes et sa capacité d’intervention. Il est également guidé et chronométré pendant l’exercice.

Le second concept, nommé « VR360° : vos risques en 360° », est basé sur une photo 360° d’un environnement de travail réel projeté dans un casque, ce qui en fait de la réalité augmentée. Le collaborateur introduit dans cet environnement est amené à détecter la source d’un risque et à le maîtriser efficacement. Cet exercice est renforcé par des instructions à suivre pour l’évacuation et l’intervention pour la maîtrise des risques. L’environnement est truffé d’indicateurs et d’informations que l’utilisateur peut consulter à tout moment.

Enfin, le dernier concept présenté prend la forme d’une visite de risque en réalité virtuelle. Le principe est de recréer en réalité virtuelle l’environnement industriel dans lequel œuvre l’entreprise, et d’y créer des risques afin de tester le réflexe de la personne formée à localiser les risques et à les maîtriser. Par exemple, dans le cadre d’un entrepôt, l’utilisateur sera amené à identifier tous les risques potentiels pouvant menacer le travail des chariots élévateurs (sol irrégulier, passage trop étroit, etc.).

Notons que Wafa Assurance effectuera des formations gratuites au profit des collaborateurs de ses entreprises clientes. Cette nouvelle approche digitale vise à moderniser le processus d’apprentissage, augmenter l’assimilation des règles et consignes de sécurité et de diminuer la durée de formation en lui octroyant un aspect plus attractif et convivial, selon le management du groupe.

Selim Benabdelkhalek