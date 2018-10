PARTAGER Le président de l’Organisation arabe du pur-sang arabe loue les progrès accomplis par le Salon du Cheval

Le président du conseil d’administration de l’Organisation arabe du pur-sang arabe, le Prince Abdelaziz Bin Ahmed Bin Abdelaziz, a salué, mardi, les progrès accomplis au cours de la dernière décennie par le Salon du cheval d’El Jadida, dont la onzième édition a débuté la veille.

Au cours d’une rencontre avec le président de l’Association du Salon du cheval, Moulay Abdellah Alaoui, le Prince Abdelaziz a souligné que le succès et le développement de cet événement témoignent de l’intérêt que porte SM le Roi Mohammed VI au soutien et à la promotion du cheval, en général, et au pur-sang arabe, en particulier.

Il a fait état de l’existence d’une étroite collaboration avec l’Association du Salon du cheval en matière d’élevage des pur-sang arabes, de formation des éleveurs et d’organisation d’activités destinées au développement de cette race.

En 2015, les deux parties ont signé un accord de coopération portant notamment sur la promotion du Salon d’El Jadida aux plans arabe et international et de la participation des éleveurs marocains aux manifestations placées sous l’égide de l’organisation.

Le Salon du cheval est devenu, au fil des ans, la vitrine du riche patrimoine culturel lié au cheval et un tremplin pour renforcer les activités équestres au Maroc et les métiers de ce secteur.

Cet événement a acquis une notoriété internationale grâce à la diversité des activités qui y sont organisées et aux nombreuses opportunités de rencontres qu’il procure et auxquelles participent de nombreux étrangers.

LNT avec MAP