Le président de la BID visite le complexe Jorf Lasfar

Le président de la Banque Islamique de développement (BID), Bandar Hajjar a affirmé, samedi à El-Jadida, que Le complexe industriel Jorf Lasfar compte à son actif d’importantes réalisations pour renforcer le développement socio-économique du Maroc.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite au complexe industriel Jorf Lasfar, M. Hajjar a souligné que d’importantes réalisations ont vu le jour dans le cadre de projets relevant de ce complexe traduites notamment par l’augmentation du volume des exportations en phosphates et ses dérivés et la création d’emplois au profit des jeunes.

M. Hajjar a égalent souligné que l’objectif majeur de la BID est de contribuer au renforcement du développement économique des États membres, dont le Maroc, qui est un membre fondateur de la Banque, qualifiant de forte la relation de cette institution avec le Royaume.

A cette occasion, des explications ont été fournies à M. Hajjar sur les diverses activités du complexe, particulièrement les projets financés par la BID, dont l’extension et le réaménagement des quais de l’OCP au port Jorf Lasfar, dont l’objectif est de renforcer la capacité en import et en export de ces quais pour atteindre 36 millions de tonnes par an.

M. Hajja a été également informé au sujet de l’extension et le réaménagement des quais du charbon, dont les travaux ont pris fin en octobre 2018 et qui vise l’augmentation de la capacité d’accueil en passant de 4,5 millions de tonnes à 6,5 millions de tonnes par an et l’allégement des coûts d’importation en permettant l’accostage de navires à gros tonnage (100.000 tonnes au lieu de 60 000 actuellement).

Il a aussi été informé de l’avancement du projet de réalisation d’un dépôt de stockage de charbon, qui sera finalisé en janvier 2020 et qui permettra de répondre aux besoin des centrales thermiques de l’office nationale de l’électricité et l’eau potable (ONEE).

LNT avec MAP