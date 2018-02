PARTAGER Le président de la BERD mardi prochain au Maroc

Le président de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) Suma Chakrabarti effectuera, mardi prochain, une visite au Maroc, a annoncé, vendredi, la banque dans un communiqué.

Au cours de sa visite dans le Royaume, M. Chakrabarti aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains consacrés au renforcement de la coopération avec la BERD, précise la même source.

Dans une déclaration à la veille de sa visite citée dans le communiqué, M. Chakrabarti a souligné que la BERD est engagée et prête «à continuer à soutenir le Maroc et à donner au secteur privé les moyens de mettre l’accent sur la création d’emplois et l’inclusion», se félicitant des efforts déployés par le Royaume dans les domaines économique et social.

«Le Maroc a bien progressé dans la réforme économique et le développement et nous sommes impatients de contribuer à l’économie du pays avec plus d’investissements », a affirmé le président de la BERD.

La BERD a investi plus de 1,5 milliard d’euros dans 36 projets au Maroc. Elle a également soutenu près de 400 petites et moyennes entreprises marocaines, rappelle la même source.

M. Chakrabarti sera accompagné lors de cette visite de Douglas Nevison, directeur pour le Maroc, Janet Heckman, directrice générale pour la région sud-est de la Méditerranée et Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, chef du bureau de la BERD à Rabat.

LNT avec Map