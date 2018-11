PARTAGER Le président du Comité de l’accord politique libyen salue le rôle du Maroc pour le règlement de la crise en Libye

Le président du Comité de l’Accord politique libyen, Bachir El Haouch, membre du Haut conseil d’Etat, a salué lundi à Rabat le rôle du Maroc, au regard de sa position géostratégique privilégiée, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en soutien au peuple libyen afin qu’il puisse sortir de la crise qu’il traverse.

Lors d’une entrevue avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, le responsable libyen a plaidé pour davantage de soutien en vue de faire aboutir le dialogue interlibyen, de favoriser l’unification des institutions de l’Etat, la stabilité et la prospérité permettant à la Libye de joueur pleinement son rôle dans la construction d’un Maghreb solide et capable de relever les défis qui planent sur la région, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

M. Salama qui était accompagné du membre du bureau de la Chambre, Azzedine Zekri, a fait part de la disposition permanente du Royaume à appuyer le peuple libyen frère pour transcender les défis liés à la période transitoire et à réaliser ses aspirations à la construction d’un État démocratique, unifié, solidaire et en mesure de préserver sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.

Le Maroc, a-t-il ajouté, « soutient la voie du dialogue politique dans le cadre des Nations unies pour parvenir à un règlement politique permettant à la Libye de retrouver tout en rôle au service de l’édification d’une union maghrébine forte et agissante ».

Par ailleurs, M. Zekri a considéré qu’une solution politique consensuelle offre la seule issue à la crise libyenne et que toute option militaire ne fera que déstabiliser le pays maghrébin, tout en appelant à la cessation de toutes les opérations militaires et à un dialogue impliquant toutes les parties pour résoudre leurs différends.

Par ailleurs, la Russie a souligné mardi que « l’accord de Skhirat constitue la seule base d’un règlement à long terme de la situation en Libye ».

« Toutes les parties en Libye doivent rechercher des compromis sur la base de l’accord de Skhirat, qui constitue la seule base d’un règlement à long terme de la question, comme mentionné dans la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU n ° 2434 du 13 septembre dernier », a déclaré Serguei Prikhodko, membre du cabinet du Premier ministre russe, dans une déclaration publiée par l’agence de presse TASS.

La Russie estime qu’ »il n’existe aucune autre alternative aux négociations directes dans le processus libyen et toutes les parties doivent poursuivre le dialogue et rechercher des solutions satisfaisantes », ajoutant que « l’un des principaux obstacles au règlement de la situation en Libye est l’insécurité et la présence sur le territoire de nombreux groupes terroristes comme Daech et Al-Qaida ».

Le responsable russe a souligné « la nécessité d’établir une base législative unifiée en Libye, en vue d’organiser des élections générales dans le pays », mettant l’accent sur l’importance de la mise en place de conditions externes favorables au processus politique libyen conformément au « Plan d’action » des Nations Unies pour la Libye.

« Toutes les parties libyennes impliquées dans le processus de réconciliation nationale sont appelées à faire preuve de bonne foi et à oeuvrer pour surmonter les divergences pour une nouvelle Libye », souligne le responsable.

LNT avec Map