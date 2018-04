PARTAGER Présidence CGEM : Hakim Marrakchi et Assia Benhida détaillent leur programme

M. Hakim Marrakchi et sa colistière Mme Assia Benhida ont publié à travers un communiqué, le programme de leur candidature, sous le thème « Notre vision CGEM 2021, Libérer l’entreprise ». Ils y font part des « engagements et convictions » suivants :

I. Etablir un pacte de confiance avec le gouvernement et l’administration

II. Revaloriser l’entreprise et la mettre au centre du progrès économique et social

III. Libérer le potentiel de développement de l’entreprise en améliorant le climat des affaires

IV. Soutenir les entreprises dans leur développement régional et leur croissance à l’international

V. Créer les conditions favorisant l’émergence de la nouvelle économie et des métiers futurs

VI. Devenir un pays d’entrepreneurs où les femmes et les jeunes ont un rôle à jouer

Toujours dans ce communiqué, ils mettent en avant les 5 axes qui composent leur programme :

1- Agir pour la croissance et la compétitivité

• Fiscalité adaptée à l’économie réelle

• Baisse du coût du travail

• Augmentation du taux d’emploi

• Augmentation du taux d’activité des femmes

• Une meilleure répartition de la commande publique

• Fluidifier les délais de paiement des entreprises

• Financement de la protection sociale

• Financement de la formation professionnelle initiale par les systèmes de financement public et non les entreprises

• Politique volontariste pour aider les opérateurs économiques à exporter mieux et plus

• Booster l’innovation

• Politique volontariste de transformation digitale de notre économie

• Revisiter les stratégies sectorielles et leur donner davantage de cohérence

• Adapter le code du travail au monde VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity)

• Réduire les distorsions dans les coûts subis par les entreprises

• Faire évoluer notre système de solidarité nationale et notre fiscalité pour libérer la création de valeur locale

2- Agir pour le développement de nos opérateurs économiques

• Capitaliser sur la puissance de nos grands groupes pour créer un véritable SMALL BUSINESS ACT très opérationnel

• Transformer la commande publique en levier de développement au profit des PME et TPE

• Donner un nouvel élan aux PME et aux ETI pour se développer et se structurer

• Promouvoir un environnement serein et efficace pour le climat des affaires

• Agir pour un programme de modernisation de l’environnement des affaires, fondé sur les règles de droit : allègement et simplification, mécanismes de recours, dématérialisation des procédures administratives, standardisation (réglementaire, procédures, infra réglementaire)

• Faire de l’économie numérique, une opportunité de croissance et de transformation de nos entreprises et de notre pays

• Création d’un guichet « GoAhead » pour accompagner les start-up dans leurs projets

• Agir pour une transition écologique assumée pour en faire un vecteur de création d’emploi et de compétitivité

• Adapter le code du travail au monde nouveau et aux nouvelles formes de travail tout en respectant les droits et le bien-être des salariés

• Mettre en place un guichet «Transmission des entreprises » pour les opérateurs qui souhaitent être accompagnés

3- Agir pour le développement régional et la croissance à l’international des entreprises marocaines

• Dupliquer au niveau des régions les services aux entreprises (juridique, fiscal…)

• Promouvoir l’économie régionale à travers les enjeux climatiques et énergétiques

• Donner à la CGEM internationale, un rôle plus actif et efficace pour promouvoir les opérateurs économiques nationaux et leurs produits et services

• Agir pour installer des relations de confiance et de Co-développement avec nos partenaires économiques africains pour faire de nos économies des espaces inclusifs pour nos populations respectives

• Création de CAP Business Africa, un service destiné aux opérateurs qui souhaitent investir et se développer en Afrique

• Repenser la gouvernance de la CGEM en plaçant les Régions au cœur de la CGEM

• Identifier les potentialités économiques et mettre en place des initiatives de mobilisation des investissements en faveur des Régions

• Création d’écosystèmes régionaux spécifiques aux bassins d’activités régionaux au profit des PME et TPE

• Organiser des missions sectorielles en Afrique au profit des membres de la CGEM avec assistance et suivi des projets

4- Agir pour le développement des compétences et de l’employabilité

• Placer la formation continue et professionnelle comme vecteur de performance pour les entreprises et moyen efficace pour lutter contre le chômage

• Créer une base de données nationale « Job Needs » pour mieux cibler les formations

• Rénover le dialogue social avec les syndicats dans un esprit de responsabilité

• Création d’un espace de dialogue direct régulier entre les partenaires sociaux, « EPS »

• Création de « Social African Academy » pour favoriser le dialogue et les compétences des acteurs sociaux au sein des entreprises en partenariat avec les instances internationales et nos partenaires africains

• Donner un rôle plus actif aux entreprises au sein des écoles et universités

• Promouvoir le LABEL RSE et accélérer à son adhésion

5- Agir pour une CGEM influente et proche de ses adhérents

• Professionnaliser les services aux entreprises et professionnaliser le fonctionnement de la CGEM

• Mettre en place un « Comité transformation modèle économique et social Maroc » : espace d’échanges, d’orientations et de décisions entre le gouvernement et la CGEM, pour bâtir une feuille de route de transformation économique du pays

• Renforcer le dispositif juridique au sein de la CGEM pour interagir avec nos membres et proposer les évolutions normatives et réglementaires

• Faire de la CGEM un acteur influent dans le débat public sur les sujets qui engagent l’avenir des entreprises et des entrepreneurs

• Faire de la promotion de l’entreprise et de l’entrepreneur un enjeu clé en créant des pépinières d’entreprises dans chaque région CGEM

• Installer une gouvernance au sein de la CGEM plus rapprochée et proche des adhérents et faire des fédérations et des régions de véritables acteurs du développement

• Mettre en place une communication de la CGEM plus moderne et de proximité

• Faire de la CGEM, un point d’ancrage et un relais puissant pour ses adhérents en devenant, un espace de service de qualité, d‘efficacité et de veille économique

LNT avec CdP