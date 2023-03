Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a visité, mardi à Safi, plusieurs sites emblématiques à forte charge historique et patrimoniale, ainsi que des projets culturels et artistiques et d’autres dédiés à l’épanouissement des jeunes.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la démarche de proximité prônée par le ministère visant à s’enquérir de près des potentialités dont regorge la Cité de l’Océan sur les plans historique, culturel et patrimonial, et par là à examiner les différentes opportunités offertes en vue de la réhabilitation de sites historiques ayant longtemps contribué au façonnement de l’histoire de cette cité, voire même du Maroc.

Dans ce cadre, M. Bensaid, accompagné notamment du président du Conseil de la Région Marrakech-Safi, Samir Goudar, du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, de responsables du ministère, des élus locaux et d’autres personnalités, s’est rendu à Dar Soltan (Maison du Sultan), un monument historique des plus importants de la Cité de l’Océan.

A cette occasion, des explications ont été fournies au ministre et à la délégation l’accompagnant sur le projet de fortification de la façade maritime du site de « Ksar Al Bahr » (Palais de la Mer) sur une longueur de 226 mètres linéaires.

D’un montant total de 139 millions de DH, dont 110 millions de DH consacré à la fortification et au renforcement de la façade maritime, et 29 millions de DH pour le financement des travaux de réhabilitation et d’équipement, ce projet vise à terme la revalorisation de ce site et sa transformation en un Musée du Patrimoine Maritime National.

Pour ce qui est de la fortification et du renforcement de la façade maritime de « Ksar Al Bahr », elle se fera dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau (80 millions de DH) et le ministère de l’Intérieur (30 millions de DH), alors qu’en ce qui concerne les travaux de réhabilitation et d’équipement, ils s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, le Conseil de la Région Marrakech-Safi et la commune de Safi.

Par la suite, M. Bensaid a suivi des explications sur le programme de réhabilitation et de valorisation de la Médina de Safi 2022-2026, qui se décline en trois axes majeurs, à savoir « Restauration et revitalisation du patrimoine culturel et des monuments historiques de la Médina de Safi », « Renforcement de l’attractivité touristique et économique de la Médina de Safi » et « Réhabilitation et renforcement de l’infrastructure et amélioration de l’habitat dans l’ancienne Médina de Safi ».

D’un montant global de 388 millions de DH, ce programme se fixe pour missions d’améliorer les conditions de vie de la population de la Médina, de réhabiliter le cadre bâti et créer de nouveaux équipements, de sauvegarder le patrimoine culturel et historique, d’améliorer l’attractivité touristique, de redynamiser l’activité commerciale, artisanale et touristique, de mettre en valeur les édifices à caractère architectural et patrimonial, et de traiter les constructions menaçant ruine.

Il s’agit d’un chantier important et très ambitieux pour la ville de Safi en ce sens qu’il se propose de sauvegarder et de préserver l’identité urbaine et civilisationnelle, sans lequel cette cité ne pourrait affirmer son enracinement historico-géographique.

Cette visite à Dar Soltan a été aussi l’occasion pour le ministre de prendre connaissance de l’histoire de la ville de Safi et de sa vocation maritime via son port, et ce dans le cadre d’une exposition de panneaux initiée par l’Association « Mémoire de Safi ».

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont, au coeur de l’ancienne médina de Safi, visité la Cathédrale Portugaise érigée en 1519 sur les ruines de la grande mosquée Almohade, dont seul le minaret fût préservé et transformé en clochette.

La Cathédrale représente un spécimen religieux de style manuélin au Maroc et se caractérisait par sa voûte richement décorée, sous forme de couronne ouverte ou étoile à huit branches ornée de médaillons portant les armoiries du Portugal.

Auparavant, le ministre a suivi des explications sur l’étude technique pour la restauration de cette Cathédrale qui vise à fournir une base de donnés techniques, graphiques, photographiques et textuelles servant d’assise pour le montage du projet de restauration et de réhabilitation de cet édifice emblématique de la civilisation portugaise à Safi.

M. Bensaid s’est rendu aussi à Ksar Al Bahr, occasion de constater de visu l’état actuel de cet édifice historique si important de la Cité de l’Océan, édifié par les portugais entre 1516 et 1524, et qui a subi actuellement une série de dégradations, en attendant le démarrage des travaux de sa réhabilitation et de sa valorisation.

Dans la cité des arts et de la culture, M. Bensaid et la délégation l’accompagnant ont visité une salle multidisciplinaire et un conservatoire de musique, avant de se rendre au Musée National de la Céramique, où des explications exhaustives lui ont été fournies sur cet espace muséal crée en 1990 puis récupéré par la Fondation Nationale des Musées (FNM) en 2018.

Ce musée est aujourd’hui parmi les musées nationaux de renom grâce à la richesse et à la diversité de sa collection constituée essentiellement de poterie et de céramique du Maroc. Plus de 600 objets y sont conservés, étudiés et pour une grande part présentés au public.

Le président du Conseil de la région Marrakech- Safi, Samir Goudar, s’est félicité, quant à lui, de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la signature d’une convention de partenariat portant sur les monuments historiques de la ville de Safi, notamment le site emblématique de Ksar Al Bahr qui bénéficiera de travaux de réhabilitation et de valorisation.

Cette convention de partenariat lie le ministère de la Culture, le conseil de la région Marrakech-Safi et le ministère de l’Equipement, a précisé M. Goudar, notant qu’il sera procédé à la réhabilitation de plusieurs monuments historiques à Safi, une Cité qui mérite davantage d’intérêt et d’être revalorisée.

LNT avec MAP

