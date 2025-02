La créatrice de mode marocaine Fadila El Gadi a été nommée officier des Arts et des Lettres par la République française. La distinction lui a été remise par Rachida Dati, ministre de la Culture, lors d’une cérémonie officielle à la résidence de France à Rabat. Cet honneur souligne son engagement dans la préservation et la modernisation du patrimoine de la broderie et du textile marocain. L’événement a réuni plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture, dont André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI, ainsi que des diplomates et acteurs influents du secteur.

Fadila El Gadi se distingue par son savoir-faire en matière de broderie traditionnelle, qu’elle associe à des coupes contemporaines, créant ainsi un pont entre l’héritage artisanal marocain et la mode moderne. Ses créations, reconnues à l’international, attirent une clientèle cosmopolite, dont de nombreuses personnalités publiques. Des figures telles qu’Ivanka Trump, Léa Salamé, Barbara Streisand, Arielle Dombasle, Daniel Auteuil et Will Smith ont porté ses vêtements. La Princesse Lalla Hasnaa du Maroc fait également partie de celles qui choisissent ses tenues lors d’événements officiels.

Outre son travail dans la mode, Fadila El Gadi œuvre pour la transmission du patrimoine artisanal marocain, notamment à travers sa Fondation et l’École de broderie de Salé, fondée en 2016. Ces initiatives visent à former de jeunes talents, souvent issus de milieux modestes, et à préserver un savoir-faire ancestral.

En recevant cette distinction prestigieuse, Fadila El Gadi a salué les maîtres artisans marocains, véritables gardiens de cet héritage, et célébré les liens profonds entre le Maroc et la France, deux pays qui ont nourri son parcours et inspiré son œuvre. Cette reconnaissance témoigne de son impact dans le domaine de la mode, où elle parvient à allier l’identité marocaine et une portée internationale.

Née dans la médina de Salé, Fadila El Gadi se passionne dès son plus jeune âge pour la broderie, un art qu’elle découvre dans les ateliers de sa ville natale. Son parcours la mène rapidement en Italie, où ses créations rencontrent un large succès, avant de s’imposer sur des scènes internationales, des salons parisiens aux podiums de Madrid, Londres, Amsterdam et Panama.

AL

