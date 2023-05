L’aéroport de Marrakech-Menara a accueilli en 2022 environ cinq millions de passagers, avec un taux de récupération de 77% par rapport à 2019, a affirmé mardi le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

En réponse à une question orale posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des conseillers, sur « l’amélioration des conditions d’accueil des touristes dans les aéroports: Le modèle de l’aéroport international de Marrakech-Menara », le ministre a indiqué que cet aéroport, pilier du secteur touristique assurant les liaisons aériennes du Maroc et de la région de Marrakech avec différentes capitales internationales, dispose d’une aérogare dotée d’équipements modernes pour recevoir les passagers et leur offrir des conditions de sécurité et des services de qualité.

Le ministre a également indiqué qu’une étude sera réalisée pour l’extension de l’aéroport de Marrakech-Menara afin de soutenir l’essor du tourisme. En attendant les résultats de cette étude, l’Office national des aéroports (ONDA) entamera un certain nombre de mesures d’urgence pour élargir certaines zones à l’intérieur de l’aéroport, notamment la salle d’embarquement et la salle d’arrivée, ce qui permettra d’améliorer la fluidité des passagers, a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que l’office « prépare actuellement le lancement d’études techniques pour augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de Marrakech-Menara afin d’atteindre 11 millions de passagers à l’horizon 2028, avec un investissement total de plus d’un milliard de dirhams ».

Le ministre a souligné, par ailleurs, que l’Office national des aéroports, dans le cadre de son plan stratégique “Envol 25″, a établi deux axes pour améliorer la qualité des services aéroportuaires en général, en innovant dans la qualité des services offerts aux passagers et des infrastructure pour une croissance durable et en renforçant la collaboration avec tous les intervenants dans le système de transport aérien. Pour ce faire, l’Office a initié un ensemble de mesures destinées à améliorer la qualité des services dans les différents aéroports nationaux.

Et de poursuivre que ces mesures consistent en l’amélioration de l’accueil, l’optimisation de la communication avec les voyageurs, le renforcement de l’offre commerciale de produits nationaux naturels et de l’artisanat, outre la mise en place de connexion Internet gratuit dans les principaux aéroports, et lancement du chantier important lié à la numérisation des services.

LNT avec Map

