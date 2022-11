La sélection nationale marocaine de football a battu son homologue géorgienne par 3-0, lors de son dernier match amical en préparation pour la Coupe du Monde « Qatar 2022 », qui s’est déroulé jeudi au stade de Sharjah aux Émirats arabes unis.

Le Maroc a inscrit le triplé grâce aux joueurs Youssef En-Nesyri à la 5e minute, Hakim Ziyech avec un magnifique tir du milieu de terrain à la 29e minute, avant que Sofiane Boufal n’aggrave le score sur penalty à la 72e minute.

L’équipe nationale se trouve dans le groupe F de la Coupe du monde 2022 et entamera la compétition avec un match contre la Croatie, mercredi prochain, au stade Al-Bayt, puis elle rencontrera la Belgique le 27 novembre au stade Al-Thumama, et conclura le premier tour avec une confrontation avec la sélection canadienne le 1er décembre prochain, également au stade Al-Thumama.

Le match amical contre la Géorgie a été l’occasion pour le sélectionneur national, Walid Regragui, de vérifier l’état de préparation de tous les joueurs et de rechercher la combinaison idéale sur laquelle il s’appuiera en Coupe du monde.

Regragui a débuté le match avec une formation composée de Yassin Bono (gardien de but), Achraf Hakimi, Nayef Akrad, Ghanem Saïss et Yahya Attiatallah en défense, et Yahya Jabrane, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Soufiane Boufal et Youssef En-Nesyri en attaque.

En deuxième mi-temps, Regragui a aligné Noussair Mazraoui, Jawad Yamiq, Soufiane Amrabat, Ilias Chair, Abderrazak Hamed Allah et Anas Al-Zarouri.

Le Canada, qui se trouve dans le même groupe que le Maroc, a également battu jeudi le Japon par 2 à 1, lors d’un match amical organisé au stade « Maktoum bin Rashid Al Maktoum » à Dubaï, tandis que la sélection belge affrontera son homologue égyptienne vendredi au Koweït.

LNT avec MAP

