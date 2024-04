La dixième édition de la course internationale « 15 km de Bouskoura » se tiendra le dimanche 5 mai 2024. Organisée par l’association Planet Sport Runners, cette course réunit les meilleurs coureurs marocains et étrangers dans la forêt de Bouskoura, à Casablanca.

La course comprendra quatre épreuves distinctes, chacune offrant aux participants l’opportunité de se surpasser et de vivre une expérience inoubliable. La première course, réservée aux professionnels, débutera à 7h30, suivie d’une épreuve de 21 kilomètres à 8h30. Ensuite, deux départs pour la course de 15 kilomètres auront lieu, à 8h45 et à 9h00 respectivement, ouvrant ainsi les portes de la compétition à un large éventail de participants.

Plus de 10 000 coureurs sont attendus, après le record de 9 500 participants en 2019.

Au-delà de l’aspect compétitif, la course « 15 km de Bouskoura » met également l’accent sur la durabilité environnementale, adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement tout au long de l’événement. Cette démarche reflète l’engagement envers la préservation de la nature et la promotion d’un mode de vie sain au sein de la communauté des coureurs.

En matière de sécurité et de santé, des mesures rigoureuses ont été mises en place pour garantir le bien-être de tous les participants. En collaboration avec les autorités locales, l’association organisatrice a coordonné des équipes médicales qualifiées, composées de médecins, d’infirmières et de spécialistes des premiers secours, prêtes à intervenir en cas de besoin.

L’événement comprendra également un village d’exposition présentant les dernières innovations en matière de sport, de santé et de bien-être. Cette initiative a pour but de favoriser l’échange d’idées et encouragera un mode de vie actif et équilibré.

