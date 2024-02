Rabat accueillera, du 6 février au 10 mars 2024, la toute première Exposition Internationale du Patrimoine Fossile, mettant en lumière les origines de la vie sur Terre. Organisée par la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, l’Université Mohammed V de Rabat, l’Université de Poitiers-France, la Fondation Averroès, le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique-Gabon, le Centre National de la Recherche Scientifique-France, et la Région Nouvelle-Aquitaine-France, cette exposition unique présente une partie exceptionnelle du patrimoine naturel africain, provenant du Maroc, du Gabon, de la Mauritanie, de la Namibie, et de la Libye.

L’exposition, première du genre sur le continent, révèle l’Afrique comme un berceau ancestral, riche en héritages géologiques et biologiques, formant le théâtre de la genèse de la vie et de la formation de la terre, expliquent les organisateurs.

Au-delà de son aspect spectaculaire, l’événement vise à favoriser les rencontres entre experts internationaux, professeurs, étudiants, et organisations non gouvernementales. Il constitue également une opportunité cruciale pour renforcer les liens de coopération internationale en matière de recherche scientifique entre le Maroc, la France, et d’autres nations africaines.

Envisagée comme une exposition itinérante à travers le royaume et potentiellement à l’échelle africaine, l’initiative cherche à rapprocher les citoyens de la connaissance, promouvant une prise de conscience essentielle quant à la nécessité de préserver le patrimoine exceptionnel de l’Afrique.

Partagez cet article :