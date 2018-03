PARTAGER Première édition de MarocFolies, festival de la chanson francophone

MarocFolies est le nouveau rendez-vous de la chanson francophone au Maroc à l’occasion du mois de la Francophonie en mars. Pour sa première édition en 2018, MarocFolies invite à faire chanter la jeunesse avec un concours de chanson francophone ouvert aux 10-25 ans. Dix « Qualifications » organisées durant le mois de la Francophonie en mars 2018 : les 2 & 4 mars à Casablanca, le 3 mars à Agadir, Essaouira, Marrakech et Tétouan, le 10 mars à Fès, Meknès, Rabat et Safi, le 17 mars à El Jadida. Une « Grande finale » réunira les 40 meilleurs talents les 30 et 31 mars à Marrakech avec un jury sous la présidence de Bruno Berbèrès (directeur artistique et de casting dont The Voice France, Le Roi Soleil, Cabaret, Mozart, Robin des Bois, Sélection France Eurovision).

Les inscriptions sont toujours possibles sur le site www.marocfolies.ma

MarocFolies, c’est aussi une scène de la chanson francophone contemporaine avec dix concerts à Casablanca, Marrakech et Rabat sur-titrés en français et en arabe.

Jeudi 29 mars 2018, concert d’ouverture, 20h Klô Pelgag (CA)

Vendredi 30 mars 2018, 20h Gens’Bon’Beur (FR) et 21h30 Mehdi Krüger (FR)

Samedi 31 mars 2018, 15h Voyage dans la chanson française, 20h Sofiane Rahel (MA) et 21h Témé Tan (BE)

Dimanche 1er avril 2018, 15h Alexonore chante Brel (BE), concert de clôture à 19h Yann’Sine (MA)

Billetterie sur www.reservation.cool

MarocFolies, c’est enfin des ateliers d’écriture de chansons et des formations à destination des enseignants sur le thème « apprendre le français par les clips et la chanson ».

MarocFolies est organisé par l’Institut français du Maroc dans la cadre de la Saison Culturelle, l’Association Marocaine des Enseignants de Français (AMEF) et l’Association Marock’Jeunes avec le soutien de l’Ambassade du Canada au Maroc et la Délégation Wallonie-Bruxelles à Rabat.

Le festival bénéficie de la contribution du Es Saadi Resort, de Vicob Event & Engineering et de Quick Maroc.

LNT avec CdP